Almanacco del 2 aprile

Il 2 aprile è una data che celebra figure straordinarie ed eventi memorabili. Ecco l’almanacco di questa giornata

Santi del Giorno

San Francesco da Paola (Eremita e Fondatore) , protettore degli eremiti.

, protettore degli eremiti. Santa Maria Egiziaca (Penitente) , protettrice dei penitenti e delle ravvedute.

, protettrice dei penitenti e delle ravvedute. San Nicezio di Lione (Vescovo)

Sant’Appiano (Martire)

Sant’Eustasio di Luxeuil (Abate)

Sant’Abbondio (Vescovo di Como)

Santa Teodosia (Teodora) di Cesarea (Vergine di Tiro, Martire)

Accadde Oggi

1968: Esce nelle sale “2001: Odissea nello spazio”. Diretto da Stanley Kubrick, questo capolavoro della fantascienza ha ridefinito il genere, combinando innovazioni visive e temi filosofici profondi. È considerato uno dei film più influenti di tutti i tempi.

Nati in Questo Giorno

1840: Émile Zola. Scrittore francese e caposcuola del naturalismo, Zola ha raccontato con straordinaria profondità le miserie e i drammi della gente comune. Tra le sue opere più celebri vi sono “Germinal” e “Thérèse Raquin”.

1725: Giacomo Casanova. Noto seduttore e avventuriero, Casanova è diventato un simbolo del libertinismo del Settecento. Le sue memorie, “Storia della mia vita”, offrono uno spaccato unico della società europea del suo tempo.

1914: Alec Guinness. Attore britannico di grande talento, Guinness è ricordato per la sua eleganza e ironia. Celebre per il ruolo di Obi-Wan Kenobi in “Star Wars”, ha avuto una carriera brillante nel cinema e nel teatro.

Nati… Sportivi

1959: Gelindo Bordin. Maratoneta italiano e campione olimpico a Seul 1988, Bordin ha rappresentato un’eccellenza nello sport italiano, diventando un’icona della corsa di resistenza.

1982: Marco Amelia. Ex portiere di calcio, Amelia ha fatto parte della Nazionale italiana vincitrice del Mondiale 2006. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha giocato in diverse squadre italiane di prestigio.

Scomparsi Oggi

2005: Giovanni Paolo II. Amatissimo Papa, Karol Wojtyła è ricordato per i suoi numerosi viaggi apostolici, il rapporto con i giovani e la sua ferma opposizione ai regimi totalitari. Canonizzato nel 2014, il suo pontificato ha lasciato un’impronta profonda nella storia della Chiesa.

2022: Silvio Longobucco. Ex terzino di Juventus e Cagliari, ha conquistato tre scudetti con i bianconeri, lasciando un segno indelebile nel calcio italiano.

1990: Aldo Fabrizi. Attore romano simbolo della romanità, Fabrizi è stato uno dei più grandi interpreti del cinema italiano, amato per il suo umorismo e il suo talento drammatico.