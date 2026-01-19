Almanacco del 19 dicembre, oggi si celebra San Mario. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 19 gennaio è il diciannovesimo giorno del calendario gregoriano. Si tratta di una data densa di significati storici, che spazia dalla letteratura d’avanguardia alle grandi esplorazioni scientifiche, segnando spesso momenti di transizione tra vecchio e nuovo mondo.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica ricorda San Mario e i suoi familiari (Marta, Audiface e Abaco), martiri a Roma nel III secolo. Si celebrano inoltre San Ponziano di Spoleto, martire sotto Antonino Pio, e San Macario l’Egiziano, uno dei padri del monachesimo del deserto.

Nati celebri

James Watt (1736): Ingegnere e inventore scozzese, perfezionò la macchina a vapore.

Edgar Allan Poe (1809): Scrittore, poeta e critico letterario statunitense, maestro del genere horror e del giallo.

Robert E. Lee (1807): Generale statunitense, figura di spicco della Guerra di Secessione.

Paul Cézanne (1839): Pittore francese, considerato il ponte tra l’impressionismo e il cubismo.

Janis Joplin (1943): Cantante statunitense, icona del rock e del blues.

Dolly Parton (1946): Cantautrice, attrice e filantropa statunitense.

Alessandro Haber (1947): Attore e regista italiano.

Paolo Borsellino (1940): Magistrato italiano, simbolo della lotta alla mafia.

Claudio Marchisio (1986): Ex calciatore italiano.

Morti celebri

Alphonse de Lamartine (1869): Poeta, scrittore e politico francese.

Bettino Craxi (2000): Politico italiano, più volte Presidente del Consiglio, deceduto ad Hammamet.

Hedy Lamarr (2000): Attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense.

Wilson Pickett (2006): Cantante statunitense, esponente del rhythm and blues.

Ettore Scola (2016): Regista e sceneggiatore italiano.

Gaspard Ulliel (2022): Attore francese.

Eventi storici

1839: La Compagnia britannica delle Indie orientali conquista Aden, punto strategico per le rotte marittime.

1853: A Roma, al Teatro Apollo, va in scena la prima rappresentazione de Il trovatore di Giuseppe Verdi.

1915: Durante la Prima guerra mondiale, avviene il primo attacco aereo della storia contro i civili nel Regno Unito da parte di dirigibili tedeschi.

1966: Indira Gandhi viene eletta Primo ministro dell’India, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nel Paese.

1977: Nevica a Miami, in Florida, per la prima e unica volta nella storia documentata della città.

1983: Viene presentato l’Apple Lisa, il primo personal computer commerciale della Apple dotato di un’interfaccia grafica e di un mouse.

2006: Viene lanciata la sonda New Horizons dalla NASA, destinata all’esplorazione di Plutone.

Giornate mondiali

Il 19 gennaio non è associato a una singola ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite, ma in diversi contesti culturali e digitali viene celebrato il World Popcorn Day (Giornata mondiale dei popcorn), dedicata a uno degli snack più famosi della storia del cinema.

Curiosità e citazione

I nati il 19 gennaio appartengono al segno del Capricorno, all’apice della cuspide con l’Acquario. Questo conferisce loro una personalità complessa: da un lato la determinazione e il pragmatismo del segno di terra, dall’altro l’originalità e la visione avanguardista tipica dell’aria. Spesso sono individui che riescono a trasformare visioni oniriche o oscure in realtà tangibili, proprio come dimostrato dalla carriera di Edgar Allan Poe.

“Tutto ciò che vediamo o sembriamo non è che un sogno in un sogno.” (Edgar Allan Poe)

