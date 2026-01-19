Almanacco del 19 dicembre, oggi si celebra San Mario. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

19 gennaio 1983 Apple lanciava Lisa, il primo PC con interfaccia grafica. Scopri come questa innovazione ha rivoluzionato per sempre il nostro modo di lavorare

Ernesto Rocco
San Mario

Il 19 gennaio è il diciannovesimo giorno del calendario gregoriano. Si tratta di una data densa di significati storici, che spazia dalla letteratura d’avanguardia alle grandi esplorazioni scientifiche, segnando spesso momenti di transizione tra vecchio e nuovo mondo.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica ricorda San Mario e i suoi familiari (Marta, Audiface e Abaco), martiri a Roma nel III secolo. Si celebrano inoltre San Ponziano di Spoleto, martire sotto Antonino Pio, e San Macario l’Egiziano, uno dei padri del monachesimo del deserto.

Nati celebri

  • James Watt (1736): Ingegnere e inventore scozzese, perfezionò la macchina a vapore.
  • Edgar Allan Poe (1809): Scrittore, poeta e critico letterario statunitense, maestro del genere horror e del giallo.
  • Robert E. Lee (1807): Generale statunitense, figura di spicco della Guerra di Secessione.
  • Paul Cézanne (1839): Pittore francese, considerato il ponte tra l’impressionismo e il cubismo.
  • Janis Joplin (1943): Cantante statunitense, icona del rock e del blues.
  • Dolly Parton (1946): Cantautrice, attrice e filantropa statunitense.
  • Alessandro Haber (1947): Attore e regista italiano.
  • Paolo Borsellino (1940): Magistrato italiano, simbolo della lotta alla mafia.
  • Claudio Marchisio (1986): Ex calciatore italiano.

Morti celebri

  • Alphonse de Lamartine (1869): Poeta, scrittore e politico francese.
  • Bettino Craxi (2000): Politico italiano, più volte Presidente del Consiglio, deceduto ad Hammamet.
  • Hedy Lamarr (2000): Attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense.
  • Wilson Pickett (2006): Cantante statunitense, esponente del rhythm and blues.
  • Ettore Scola (2016): Regista e sceneggiatore italiano.
  • Gaspard Ulliel (2022): Attore francese.

Eventi storici

  • 1839: La Compagnia britannica delle Indie orientali conquista Aden, punto strategico per le rotte marittime.
  • 1853: A Roma, al Teatro Apollo, va in scena la prima rappresentazione de Il trovatore di Giuseppe Verdi.
  • 1915: Durante la Prima guerra mondiale, avviene il primo attacco aereo della storia contro i civili nel Regno Unito da parte di dirigibili tedeschi.
  • 1966: Indira Gandhi viene eletta Primo ministro dell’India, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nel Paese.
  • 1977: Nevica a Miami, in Florida, per la prima e unica volta nella storia documentata della città.
  • 1983: Viene presentato l’Apple Lisa, il primo personal computer commerciale della Apple dotato di un’interfaccia grafica e di un mouse.
  • 2006: Viene lanciata la sonda New Horizons dalla NASA, destinata all’esplorazione di Plutone.

Giornate mondiali

Il 19 gennaio non è associato a una singola ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite, ma in diversi contesti culturali e digitali viene celebrato il World Popcorn Day (Giornata mondiale dei popcorn), dedicata a uno degli snack più famosi della storia del cinema.

Curiosità e citazione

I nati il 19 gennaio appartengono al segno del Capricorno, all’apice della cuspide con l’Acquario. Questo conferisce loro una personalità complessa: da un lato la determinazione e il pragmatismo del segno di terra, dall’altro l’originalità e la visione avanguardista tipica dell’aria. Spesso sono individui che riescono a trasformare visioni oniriche o oscure in realtà tangibili, proprio come dimostrato dalla carriera di Edgar Allan Poe.

“Tutto ciò che vediamo o sembriamo non è che un sogno in un sogno.” (Edgar Allan Poe)

Programmi tv

