Almanacco del 18 gennaio, oggi è Santa Margherita

Il 18 gennaio è una data densa di significati storici, che spazia dalla fondazione di grandi metropoli a momenti cruciali per la geopolitica europea. È un giorno caratterizzato da una forte impronta istituzionale e culturale, segnato dalla nascita di pensatori che hanno rivoluzionato la filosofia moderna e di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della musica.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra Santa Margherita d’Ungheria, principessa e religiosa domenicana, e Santa Liberata, vergine e martire. Si commemora inoltre San Prisca, martire romana, e si celebra l’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Nati celebri del 18 gennaio

Montesquieu (1689), filosofo e giurista francese

Ippolito Nievo (1831), scrittore e patriota italiano

Cary Grant (1904), attore britannico naturalizzato statunitense

Gilles Villeneuve (1950), pilota automobilistico canadese

Kevin Costner (1955), attore e regista statunitense

Pep Guardiola (1971), allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo

Riccardo Scamarcio (1979), attore italiano

Morti celebri del 18 gennaio

John Tyler (1862), decimo presidente degli Stati Uniti d’America

Rudyard Kipling (1936), scrittore e poeta britannico, autore de Il libro della giungla

Gino Bartali (2000), leggendario ciclista italiano

Donatella Raffai (2022), conduttrice televisiva e giornalista italiana

Eventi storici del 18 gennaio

1535: Il conquistador spagnolo Francisco Pizarro fonda la città di Lima, attuale capitale del Perù.

1701: Federico I viene incoronato Re di Prussia a Königsberg.

1871: Guglielmo I viene proclamato Imperatore tedesco nella Galleria degli Specchi di Versailles, sancendo la nascita dell’Impero tedesco.

1911: L’aviatore Eugene Ely atterra per la prima volta su una nave, la USS Pennsylvania, ancorata nel porto di San Francisco.

1919: Inizia la Conferenza di pace di Parigi per stabilire i nuovi assetti mondiali dopo la fine della prima guerra mondiale.

1919: Don Luigi Sturzo lancia l’appello “A tutti gli uomini liberi e forti”, segnando la nascita del Partito Popolare Italiano.

1943: Durante la seconda guerra mondiale, l’Armata Rossa rompe l’assedio di Leningrado, aprendo un corridoio di rifornimento per la città.

2017: Una serie di forti scosse di terremoto colpisce il Centro Italia, seguita dalla tragica valanga che travolge l’hotel Rigopiano in Abruzzo.

Giornata mondiale del 18 gennaio

Il 18 gennaio non ospita una singola giornata mondiale fissa riconosciuta dall’ONU, ma segna l’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, un’importante ricorrenza ecumenica celebrata a livello internazionale dalle diverse confessioni cristiane.

Curiosità sui nati il 18 gennaio

Chi nasce in questo giorno è sotto il segno del Capricorno e spesso manifesta una personalità estremamente determinata e pragmatica. Una curiosità rilevante riguarda il legame con il mondo della comunicazione e del pensiero strutturato: molti nati oggi possiedono una naturale propensione per l’analisi sociale, proprio come Montesquieu, o per la precisione tecnica, tipica di figure come Gilles Villeneuve e Pep Guardiola. Sono individui che tendono a costruire il proprio successo su basi solide e una disciplina ferrea.

Citazione del giorno

“La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono.” (Montesquieu)