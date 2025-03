Almanacco del 15 Marzo

Il 15 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa)

San Zaccaria (Papa)

San Menigno di Pario (Martire)

San Sisebuto (Abate)

Santa Leocrizia (Lucrezia) di Cordova (Vergine e Martire)

Accadde Oggi

1972: Al cinema “Il padrino”. Sembrava condannato ad allungare la lista dei soliti gangster movie, oggi è invece considerato un film culto del genere e una pietra miliare del cinema. “Il padrino” fece entrare il fenomeno mafioso nella cultura popolare, diventando un punto di riferimento per il cinema mondiale.

1906: Nasce la Rolls Royce. La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del Novecento. La storia della Rolls Royce iniziò con l’incontro tra Charles Rolls e Henry Royce, due visionari che cambiarono per sempre il concetto di automobile di lusso.

Nati in Questo Giorno

1738: Cesare Beccaria. «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più celebri. Nato a Milano, Beccaria è considerato uno dei più grandi giuristi e filosofi del XVIII secolo, autore del celebre trattato “Dei delitti e delle pene”.

1968: Sabrina Salerno. Cantante e showgirl dal fisico prorompente, è stata un sex symbol degli anni Ottanta che l’hanno vista alla ribalta in TV e sui palcoscenici. Nata a Genova, a sedici anni è eletta Miss Lido. Sabrina è nota per successi musicali come “Boys (Summertime Love)” e “All of Me”.

Nati… Sportivi

1993: Paul Pogba. Nato a Lagny-sur-Marne, Francia, è un calciatore svincolato, già centrocampista della Nazionale francese e della Juventus. Nell’agosto 2012 arriva alla Juventus a parametro zero, dopo aver lasciato il Manchester United, e diventa uno dei protagonisti del successo della squadra bianconera.

1922: Nino Bibbia. Nato a Bianzone, in provincia di Sondrio, e morto a St. Moritz nel maggio 2013, è stato uno skeletonista e bobbista italiano. È nella storia dello sport per essere stato il primo atleta italiano a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali, precisamente ai Giochi di St. Moritz nel 1948.

1970: Diego Nargiso. Nato a Napoli, è un ex tennista, che vanta tre partecipazioni olimpiche (1988, 1992 e 1996). Le sue posizioni migliori nel ranking mondiale sono state il 67° posto nel singolo e il 25° nel doppio. Nargiso è noto per il suo talento e la sua tenacia in campo.

Scomparsi Oggi

1883: Karl Marx. Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania), Marx è autore di opere fondamentali come “Il Capitale” e “Il Manifesto del Partito Comunista”.