Allarme truffe, si fingono operatori dell’Asl e prosciugano il credito: l’azienda sanitaria mette in guardia i cittadini

L’ASL Salerno, attraverso le pagine social, ha emesso un avviso urgente alla cittadinanza in merito a tentativi di truffa messi in atto da ignoti attraverso l’invio di messaggi telefonici ingannevoli. I truffatori si spacciano per operatori sanitari dell’ASL, richiedendo di chiamare con urgenza numeri specifici. I numeri segnalati come fraudolenti sono: 8959009070; 3513609934; 3514956828

Secondo le testimonianze ricevute, una volta effettuata la chiamata, il credito telefonico viene prosciugato in pochi secondi.

Una minaccia crescente, soprattutto per gli anziani

Il fenomeno delle truffe telefoniche è in preoccupante espansione. Nel territorio salernitano, le persone anziane risultano tra le categorie più esposte, in quanto più vulnerabili agli inganni che sfruttano il senso di urgenza e l’autorità percepita.

Il modus operandi

Le modalità adottate dai truffatori si basano sulla costruzione di scenari credibili, come urgenze mediche o richieste di verifica sanitaria, per indurre le vittime ad agire impulsivamente. L’utilizzo del nome dell’ASL Salerno è funzionale a guadagnare fiducia immediata.

Le raccomandazioni

L’ASL Salerno invita i cittadini a prestare massima attenzione e a non rispondere né contattare i numeri indicati. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi direttamente ai canali ufficiali dell’azienda sanitaria. «In nessun caso l’ASL richiede telefonate urgenti a numeri privati o sconosciuti», ha precisato l’ente sanitario. È fondamentale denunciare ogni episodio sospetto, per contribuire alla tutela della collettività.