Albanella, ritorna il “Concerto dell’Epifania” al Santuario di Santa Sofia

Mentre l’atmosfera delle festività natalizie volge al termine, la comunità di Albanella si prepara a celebrare la chiusura del periodo festivo con un appuntamento all’insegna della grande musica classica e della condivisione. Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 19:30, la suggestiva cornice del Santuario di Santa Sofia ospiterà il tradizionale “Concerto dell’Epifania – Talenti in Musica”.

L’evento

L’evento, diventato oramai un appuntamento fisso, è stato organizzato dall’Oratorio di Albanella con il patrocinio del Comune guidato dal Sindaco, Renato Iosca e con la collaborazione di Doriano Aquino.

Ospite d’eccezione: Katerina Furstovà

Ingresso gratuito e porte aperte a tutti per la serata che permetterà al pubblico di emozionarsi assistendo ad esibizioni musicali altissimo livello artistico, grazie anche alla partecipazione speciale della celebre Soprano Katerina Furstová. La sua voce guiderà il pubblico in un viaggio emozionale tra le melodie più celebri, celebrando la sacralità e la gioia del periodo.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che la chiesa sarà riscaldata e sarà garantito un ambiente confortevole per tutti gli spettatori. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al generoso contributo di diverse realtà locali e partner che da sempre sostengono la cultura nel territorio cilentano.