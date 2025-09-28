Almanacco del 28 Settembre: Fleming e la penicillina, un giorno che cambiò la medicina

Il 28 settembre è il 271º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 272º negli anni bisestili). Mancano 94 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere figure di rilievo, accadere eventi decisivi e si distingue per una ricorrenza internazionale dedicata alla trasparenza.

Santi del giorno

Si celebra San Venceslao, duca di Boemia e martire, patrono della Repubblica Ceca. È venerato per la sua dedizione cristiana e il suo governo giusto. Tra gli altri santi ricordati oggi: San Lorenzo Ruiz di Manila e compagni martiri, San Caritone, Sant’Essuperio di Tolosa, Santa Lioba, San Simon de Rojas.

Nati il 28 settembre

Confucio (551 a.C.), filosofo cinese, fondatore del confucianesimo

Brigitte Bardot (1934), attrice e attivista francese

Marcello Mastroianni (1924), attore italiano, icona del cinema europeo

Frances Willard (1839), attivista statunitense per i diritti delle donne

Paolo Bonolis (1961), conduttore televisivo italiano

Naomi Watts (1968), attrice britannico-australiana

Dita Von Teese (1972), artista burlesque statunitense

Morti il 28 settembre

Pompeo Magno (48 a.C.), generale romano, assassinato in Egitto

Edgar Degas (1917), pittore e scultore francese, maestro dell’impressionismo

Papa Urbano VII (1590), pontificato più breve della storia: 13 giorni

Giovanni Battista Caproni (1957), ingegnere e pioniere dell’aviazione italiana

Miles Franklin (1954), scrittrice australiana

Eventi storici del 28 settembre

1066 – Guglielmo il Conquistatore sbarca in Inghilterra, dando inizio alla conquista normanna

1542 – Juan Rodríguez Cabrillo approda in California, primo europeo a farlo

1821 – Il Messico firma la sua definitiva dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna

1864 – A Londra nasce la Prima Internazionale, associazione dei lavoratori

1871 – Il Brasile approva una legge che libera i figli nati da schiavi

1900 – Scioglimento del Partito dei Lavoratori Italiani

1901 – William S. Paley fonda la CBS, futura emittente televisiva statunitense

1928 – Alexander Fleming scopre la penicillina

1939 – Germania e URSS si accordano sulla spartizione della Polonia

1950 – Inizia la trasmissione regolare della televisione in Italia

1994 – Viene fondata la Giornata Internazionale del Diritto di Accesso all’Informazione

Giornata mondiale

Il 28 settembre si celebra la Giornata Internazionale del Diritto di Accesso all’Informazione, istituita per promuovere la trasparenza, la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a conoscere le decisioni pubbliche.

Curiosità sui nati

Marcello Mastroianni ha recitato in oltre 100 film, ma non ha mai vinto un Oscar, pur essendo stato candidato tre volte.

Brigitte Bardot, dopo il successo cinematografico, si è ritirata dalle scene per dedicarsi alla difesa degli animali.

Confucio, nato il 28 settembre del 551 a.C., è considerato uno dei pensatori più influenti della storia umana: le sue idee sono ancora oggi studiate in tutto il mondo.

Citazione

«L’uomo superiore è modesto nel parlare, ma eccelle nell’agire.» — Confucio