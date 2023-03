Al via lavori di riqualificazione in Piazza Padre Pio: ecco gli interventi a Campagna

Il Comune di Campagna ha annunciato l’inizio dei lavori per la riqualificazione di Piazza Padre Pio, situata nella frazione di Quadrivio.

I lavori

Questo spazio urbano, che rappresenta il fulcro della vita sociale e culturale della comunità locale, sarà oggetto di importanti interventi che ne miglioreranno l’aspetto e la renderanno più fruibile ai cittadini.

Il sindaco di Campagna, Roberto Monaco, ha comunicato che nei prossimi mesi saranno installate nuove aiuole che arricchiranno l’estetica della piazza e renderanno più gradevole la permanenza degli abitanti e dei visitatori. Inoltre, verrà realizzato un moderno parco giochi per bambini, che costituirà un’importante attrazione per le famiglie della zona.

A comunicare l’inizio degli interventi è stato il sindaco, Roberto Monaco

Ma non è tutto: anche la pavimentazione della piazza sarà oggetto di importanti interventi di riqualificazione, così da garantire maggiore sicurezza e comfort per i pedoni. Grazie a questi lavori, Piazza Padre Pio diventerà un luogo di incontro e socializzazione ancora più accogliente e funzionale, capace di soddisfare le esigenze di tutti i cittadini.

La riqualificazione di Piazza Padre Pio rappresenta un importante passo in avanti per la valorizzazione del territorio e per la promozione del benessere dei cittadini.

Il Comune di Campagna, infatti, continua a investire risorse e energie per migliorare la qualità della vita della comunità locale, dimostrando così la propria attenzione nei confronti dei propri cittadini e delle loro esigenze.