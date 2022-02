Centola: lavori in programma per la riqualificazione di Piazza Santa Margherita

CENTOLA. E’ stato approvato il progetto per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di “Piazza di Santa Margherita”.

Nello specifico, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, intende operare nell’ottica della valorizzazione dei beni comunali, vista l’alta valenza turistico- ambientale del territorio.

Gli interventi

Si procederà, quindi, ad interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura sociale del centro abitato di San Severino; in particolare, della piazza Santa Margherita: prevede un importo complessivo di spesa pari a € 40.452,50 di cui € 31.192,17 per lavori e € 9.260,33 di somme messe a disposizione.

Il progetto rientra nel Decreto emesso da Ministero; prevede l’assegnazione di contributi per un massimo di 75milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio, il Comune di Centola è risultato beneficiario ed ha ricevuto un contributo di € 40.452,50.

Il commento

“Riteniamo che gli interventi in programma possano garantire un miglior servizio ai cittadini e quanti, ogni anno, visitano il nostro Borgo; allo stesso tempo, è nostra priorità, assicurare un livello qualitativo ambientale”– così fanno sapere da palazzo di città.