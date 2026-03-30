Al via il Cantiere Cilento: a Vallo della Lucania un confronto su lavoro e sanità

Da Vallo della Lucania è partito il “Cantiere Cilento”, una sala comunale gremita ha ospitato nel pomeriggio di sabato 28 marzo un momento di confronto con cittadini ed amministratori locali su temi importanti come lavoro, sanità, giovani e aree interne. Ad intervenire anche la neo Assessora della Regione Campania al lavoro e alla formazione, Angelica Saggese, e il Dott. Tommaso Pellegrino, Dirigente medico e già consigliere regionale.

Un dibattito produttivo e partecipato

Un dibattito produttivo e partecipato, promosso da Toni Viterale, Nicola Botti e da altri cittadini e attivisti, tanti interventi di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni, e altri cittadini che hanno messo al centro problematiche e possibili soluzioni.

Tra le principali proposte l’istituzione di una seconda ASL Salerno “l’Asl del Parco” , incentivi per chi lavora nell’area protetta, per chi apre una nuova impresa e anche per attrarre nuovi medici negli ospedali presenti all’interno del Parco, il piano paesaggistico regionale da modificare sul vincolo paesaggistico esteso a tutto il territorio, un tavolo tecnico sulla sanità con esperti della materia, e ancora creare un sistema un sistema in cui le aziende partecipano attivamente al processo educativo, una rete territoriale tra istituti alberghieri e strutture alberghiere, e puntare sulla formazione, collegando maggiormente i centri per l’impiego con le aziende. Si è parlato anche di creatività legata al lavoro di come potrebbe diventaere fattore primario della produzione creando innovazione.

Dare ai giovani del territorio opportunità e possibilità

Le conclusioni sono state affidate al Dott. Pellegrino e all‘Assessora Saggese. L’obiettivo dichiarato è quello di dare possibilità e opportunità ai giovani del territorio, puntando sulla formazione. “Serve un supporto reale per le persone che vengono inserite nel mondo del lavoro, bisogna riorganizzare la formazione – ha detto il Dott. Pellegrino nel suo intervento. Per quanto riguarda la sanità ha sottolineato come bisogna investire nella sanità pubblica: ” non possiamo continuare a non valutare la qualità, la produttività, bisogna intervenire su questo sulla produttività”, ha aggiunto.

Proprio da Vallo è iniziato il cammino di ascolto dell’Assessora Saggese. “La volontà mia è provare a costruire un osservatorio sul mercato del lavoro – ha detto Saggese – l’obiettivo è quello di programmare sulla formazione, vorrei proporre una giornata di studio con sindacati, ordini professionali, gli enti di formazione, le varie categorie, da questo confronto potrà uscire un metodo di lavoro per questo assessorato. È importante il confronto col territorio, grazie al contributo del cittadini”.