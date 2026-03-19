Vallo della Lucania, lavoro Formazione e Sanità: si inaugura il Cantiere Cilento

Da Vallo della Lucania inizia il cammino di ascolto e dialogo delineato da Angelica Saggese, fresca di nomina nella Giunta della Campania, nella direzione di sviluppare politiche regionali partecipate e condivise, funzionali a produrre i cambiamenti e le innovazioni che i cittadini e le comunità attendono.

L’incontro

L’analisi sarà focalizzata anche sulla sanità, tema cruciale per Vallo della Lucania e l’area di riferimento, da affrontare e declinare contando sul prestigioso contributo di Tommaso Pellegrino, medico-chirurgo di primo piano, esponente politico di rilievo nazionale, fautore di un’articolata strategia di azione per il miglioramento della rete oncologica regionale e per l’umanizzazione delle cure.

Al dibattito, introdotto da Toni Viterale e Nicola Botti, rappresentanti del gruppo promotore di attivisti e cittadini che ha voluto fortemente l’iniziativa, identificando nella politica lo strumento prediletto di difesa del territorio e servizio alle comunità cilentane, prenderanno parte autorevoli esponenti del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, delle professioni, della formazione, della sanità, della società civile e del terzo settore.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 di sabato 28 marzo, presso l’Aula consiliare comunale.