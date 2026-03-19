Attualità

Vallo della Lucania, lavoro Formazione e Sanità: si inaugura il Cantiere Cilento

All'incontro sarà presente Angelica Saggese, neo assessore regionale. Appuntamento il 28 marzo

Redazione Infocilento
Palazzo della Cultura, Vallo della Lucania

Da Vallo della Lucania inizia il cammino di ascolto e dialogo delineato da Angelica Saggese, fresca di nomina nella Giunta della Campania, nella direzione di sviluppare politiche regionali partecipate e condivise, funzionali a produrre i cambiamenti e le innovazioni che i cittadini e le comunità attendono.

L’incontro

L’analisi sarà focalizzata anche sulla sanità, tema cruciale per Vallo della Lucania e l’area di riferimento, da affrontare e declinare contando sul prestigioso contributo di Tommaso Pellegrino, medico-chirurgo di primo piano, esponente politico di rilievo nazionale, fautore di un’articolata strategia di azione per il miglioramento della rete oncologica regionale e per l’umanizzazione delle cure.

Al dibattito, introdotto da Toni Viterale e Nicola Botti, rappresentanti del gruppo promotore di attivisti e cittadini che ha voluto fortemente l’iniziativa, identificando nella politica lo strumento prediletto di difesa del territorio e servizio alle comunità cilentane, prenderanno parte autorevoli esponenti del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, delle professioni, della formazione, della sanità, della società civile e del terzo settore.
L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 di sabato 28 marzo, presso l’Aula consiliare comunale.

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