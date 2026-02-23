Al Cardinale Fernando Filoni il Premio Internazionale «Nassiriya per la Pace»

Presso gli Uffici del Gran Magistero dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, è stato conferito a Sua Eminenza il Cardinale Fernando Filoni il Premio Internazionale «Nassiriya per la Pace», promosso dall’Associazione culturale Elaia.

La motivazione

Il riconoscimento è stato assegnato «per la luminosa testimonianza di fede, coraggio e dedizione offerta nei contesti più difficili del mondo, dove ha servito la Chiesa e l’umanità con instancabile spirito missionario e profonda carità pastorale». Nel corso del suo lungo servizio diplomatico, vissuto anche in terre segnate da guerra e persecuzioni, il Cardinale Filoni ha incarnato la presenza viva della solidarietà e della speranza, scegliendo di restare accanto alle popolazioni colpite dai conflitti quale segno concreto di vicinanza e di pace. Il suo impegno ha contribuito a edificare ponti di fraternità e riconciliazione, promuovendo il dialogo tra i popoli e sostenendo con determinazione le comunità cristiane.

Il Premio Nassiriya per la Pace

Fondata nel 2013 dal giornalista Vincenzo Rubano, l’Associazione culturale Elaia promuove la memoria, la pace e la coesione sociale, l’educazione alla difesa della libertà e alla solidarietà, ispirandosi alla memoria della strage di Nassiriya del 12 novembre 2003 come motore di speranza, resilienza e civiltà.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi membri dell’Associazione, tra cui il Presidente Vincenzo Rubano e la Vice Presidente Rossella Cantisani. Presente anche Zakia Seddiki, vedova dell’Ambasciatore Luca Attanasio, e il Presidente dell’Unms Antonino Mondello. Il Cardinale Filoni, primo insignito per il 2026 del Premio Internazionale «Nassiriya per la Pace», è stato invitato a presenziare alla prossima edizione, che si terrà nel mese di novembre tra il Cilento e Roma.