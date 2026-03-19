AIGA sbarca a Lagonegro: presidente Anna Rita Romano. Il 28 marzo il primo convegno sulla riforma dell’esame forense

L’Associazione Giovani Avvocati è ufficialmente presente nel foro di Lagonegro. Infatti il 9 marzo scorso 24 giovani avvocati e praticanti hanno firmato l’atto costitutivo che è stato registrato presso l’Agenzia Entrate, così fondando la sezione Aiga che ufficialmente mancava nel foro di Lagonegro.

I componenti

A rappresentare i vertici della giovane avvocatura Lagonegrese, nominato all’unanimità Presidente l’Avv. Anna Rita Romano, mentre come Vicepresidente, l’Avv. Angela Ronsini. A ricoprire la carica di Segretario l’Avv. Maria Sammartino, mentre Tesoriere l’Avv. Michele Femminella. I Consiglieri del direttivo: Avv. Paolo Manilia, l’Avv. Rosi Di Carlo, l’Avv. Pietro Forastieri, l’Avv. Vito Panzella, l’Avv. Igino Cappelli, nominato anche quale coordinatore Regionale della Basilicata e l’Avv. Palmira Valentina Gasro, nominata anche referente ONAC. Il Collegio dei Probiviri è composto dall’ Avv. Marina Marino nella qualità di Presidente e dagli Avv.ti Michele Gagliardi, Maria Santarsenio, e Nicola Colucci. La Consulta dei Praticanti è composta dalla Dott.ssa Ilenia Arnone, nella qualità di Presidente, ne fanno parte il Dott. Cosimo Galiano, la Dott.ssa Imane Aboufaras, la dott.ssa Rosamaria Di Sanzo, la dott.ssa Carol Fortunato, la dott.ssa Maria Antonietta Bisignani, la dott.ssa Adele Filomena Franco, la dott.ssa Flavia Gatto. Nominato anche il primo socio onorario dell’Associazione, l’Avv. Teresa Lopardo per essersi distinta per impegno e dedizione alla formazione dell’Associazione.

“Finalmente anche il foro di Lagonegro ha ufficialmente la sezione dell’Associazione giovani Avvocati, ha detto il Presidente, Avv. Anna Rita Romano, il quale ha aggiunto che lavorerà con impegno e dedizione, collaborando con tutto il direttivo e gli associati, nonché con le istituzioni forensi e la magistratura. La giovane avvocatura oggi ha necessità di portare avanti le proprie istanze con serietà ed Aiga Lagonegro sarà il luogo di confronto e crescita per tutta la giovane avvocatura. Un atto costitutivo firmato da 24 giovani avvocati è un motivo di orgoglio per la classe forense del nostro territorio, inoltre siamo arrivati già ad oltre 30 iscritti e continueremo a lavorare per far conoscere l’associazione tra i giovani avvocati e praticanti”.

Il convegno di presentazione

Nata da pochissimi giorni, la sezione sta già lavorando per un primo convegno, previsto per sabato 28 marzo 2026, dalle ore 10,30 a Sala Consilina, dal titolo “Formare gli avvocati di domani: il nuovo paradigma dell’esame di abilitazione forense“.

Nel corso dell’iniziativa, che si terrà presso l’Aula Magna delle Scuole Elementari, alla quale prenderanno parte componenti dell’AIGA Nazionale che interverranno sul tema, particolarmente rilevante per la giovane avvocatura, si discuterà di un tema di estrema attualità, visto che l’Aiga è stata chiamata dal Ministero insieme al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al tavolo tecnico per individuare, in tempi brevi una soluzione normativa che consenta di definire modalità di svolgimento dell’esame coerenti con la proposta di riforma della legge professionale forense. Uno dei rappresentanti Aiga, l’Avv. Roberto Scotti, che siede al tavolo tecnico, parteciperà all’evento del 28 marzo a Sala Consilina, e per noi è motivo di orgoglio poterlo ospitare, insieme al Presidente Nazionale della Consulta dei Praticanti.

Nella stessa mattinata, si terrà altresì il primo Coordinamento Regionale AIGA Basilicata, con la partecipazione delle sezioni di Potenza e Matera, e del Coordinatore Aiga Area Sud e del Coordinatore Aiga Campania.

Altro relatore importante, l’Avv. Daniela Calderano, tesoriere della Camera Penale di Lagonegro, suggellando così l’amicizia e la collaborazione tra le due associazioni, che sicuramente continueranno a lavorare insieme nell’organizzazione di eventi e di corsi di formazione per il foro di Lagonegro.

Nella giornata di mercoledì 18 marzo, invece presso il Tribunale di Lagonegro, si è tenuta la prima Assemblea dei soci Aiga Lagonegro, con una partecipazione oltre le aspettative, che fa ben sperare per le attività future dell’Associazione.