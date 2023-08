Agropoli: uno scaricatore di rifiuti incastrato da una fototrappola

Identificato e sanzionato uno scaricatore seriale di rifiuti ad Agropoli. È stato incastrato grazie alla fototrappola piazzata su via Bolivar (strada parallela al lungomare) dalla Polizia Municipale. L’area era già attenzionata in quanto utilizzata spesso per gettare illecitamente rifiuti di diverso tipo. Da alcuni giorni si era provveduto a sistemare la telecamera di videosorveglianza che ha immortalato l’incivile in azione. È stato sanzionato per circa 900 euro.

“Ringrazio il comandante Antonio Rinaldi e l’intero Comando di Polizia Municipale. Qualche giorno fa venne multato un altro soggetto, non del posto, intento a scaricare sacchi di rifiuti. Le fototrappole si stanno rivelando ausili importanti contro chi inquina e chi ha comportamenti impropri” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.