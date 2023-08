Moriva oggi Paolo Serra, è stato sindaco di Agropoli. Ecco il ricordo della comunità

Il 18 agosto del 2014, Agropoli piangeva la perdita di uno dei suoi figli più amati, il professore Paolo Serra. Grande dominatore della scena politica e sociale della città per decenni, era stato sindaco in due occasioni e consigliere comunale e provinciale. Nel 1994 per una manciata di voti non riuscì ad essere eletto alla Camera dei Deputati. A lui si devono molti progetti realizzati e programmati per lo sviluppo della città di Agropoli.

Dal 1992 al 1995 era stato anche il presidente dell’Unione Sportiva Agropoli 1921 (con cui sfiorò la promozione in serie C) e il fondatore e l’editore dell’emittente Tele Agropoli Cilento che ha guidato per circa un decennio. Era il presidente dell’istituto scolastico Nobel.

La scomparsa 9 anni fa

Nove anni fa, avvenne la scomparsa di Paolo Serra. Portato via da un male che fino alla fine aveva provato a combattere.

Era un uomo molto stimato nella sua comunità, grazie alla sua lunga carriera politica che lo ha visto impegnato in diversi incarichi.

Il ricordo della comunità

La sua personalità garbata, la naturale gentilezza e la sua lungimiranza lo hanno reso una figura molto amata nella sua città. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità che ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. Paolo Serra aveva solo 65 anni al momento della sua scomparsa, ma il suo ricordo vivrà per sempre nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Oggi la comunità agropolese lo ricorderà con una messa in suo onore, che si terrà alle ore 19:00 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli.