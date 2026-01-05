Agropoli, “Turismo delle Radici e Ospitalità Extra Alberghiera”: un convegno sulle opportunità di sviluppo locale

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del comune di Agropoli, si terrà il convegno dal titolo “Turismo delle Radici e ospitalità Extra Alberghiera – Opportunità di sviluppo locale”. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell’assessore al Turismo, Roberto Apicella nasce in seguito all’importante protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Agropoli e A.O.T.A. (Associazione Operatori Turistici Agropoli).

Il progetto

Il progetto si propone di far riscoprire agli italiani nel mondo i luoghi d’origine delle loro famiglie, riconnettendoli con l’identità, la cultura e la storia italiana, valorizzando i territori e sostenendo l’economia locale. Sarà sviluppato anche attraverso l’individuazione e l’accesso a strumenti di finanziamento dedicati, al fine di garantirne la piena realizzazione e sostenibilità.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e dell’assessore al Turismo, Roberto Apicella, i lavori proseguiranno con gli interventi di qualificati rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e accademico con il prestigioso apporto dato dalla presenza dell’on. Fabio Porta, componente della Commissione Affari Esteri, figura centrale nel dibattito e nell’azione politica sul Turismo delle Radici. Porteranno il loro contributo il presidente dell’Associazione Operatori Turistici di Agropoli, Giusy Mariani, il presidente del Consiglio Generale dell’Associazione Italiana Comuni delle Radici, Giuseppe Vaccaralli e il vicepresidente della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM), Salvo Iavarone, il presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile–Cile, Raffaele Palumbo.

L’obiettivo

Il dibattito rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori turistici ed esperti del settore, con l’obiettivo di individuare strategie condivise e buone pratiche per rafforzare l’offerta turistica locale e intercettare il crescente interesse delle comunità di italiani all’estero verso i luoghi di origine. La conferenza è aperta al pubblico ed è rivolta a tutti i proprietari e gestori di strutture ricettive, configurandosi come un’importante occasione di formazione e crescita professionale.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi dichiara: «Il fenomeno dei viaggi alla scoperta delle proprie origini è in forte crescita e rappresenta un grande potenziale anche per la nostra Città, grazie alle numerose comunità di nostri concittadini residenti all’estero. Accogliamo con spirito di collaborazione e approccio propositivo il progetto “Turismo delle Radici”, ringraziando gli ideatori, tutti gli operatori turistici convolti e l’on. Fabio Porta per la sua presenza».

L’assessore al Turismo Roberto Apicella, aggiunge: «Sono sempre di più i turisti che desiderano conoscere i luoghi dai quali, all’inizio del Novecento, partì un proprio antenato. Il fenomeno migratorio che ha interessato anche Agropoli ci offre oggi l’opportunità di organizzare tour dedicati in collaborazione con partner specializzati nel turismo delle radici. L’obiettivo è anche quello di ampliare il periodo di fruizione turistica, favorendo la destagionalizzazione, valorizzando al contempo gli studi già condotti sull’individuazione delle terre di destinazione dei migranti partiti da questo territorio, così da costruire percorsi mirati e autentici».