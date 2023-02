Agropoli: pubblicato avviso aggiornamento lista avvocati dell’Ente

Il comune di Agropoli intende aggiornare l’elenco degli avvocati di fiducia per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi punta in questo modo ad individuare avvocati qualificati attraverso un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.

Ecco le mansioni che dovranno svolgere i professionisti che si iscrivono nell’elenco

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, dovranno garantire le seguenti attività: definire le linee difensive in accordo con gli uffici preposti; portare a conoscenza di queste strutture i contenuti degli atti difensivi; aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione dell’eventuale contenzioso; essere disponibile ad incontri presso Palazzo di città; fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell’opportunità/convenienza all’eventuale proposizione di appelli o ricorsi in Cassazione; non fare ricorso contro il Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti entro sei mesi dalla regolare richiesta degli onorari; garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio telefono cellulare; assolvere con diligenza e puntualità all’incarico.

Requisiti richiesti

Potranno presentare la domanda, tutti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Elenco professionale, tranne coloro che non si trovano in condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le norme in vigore.

Bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana (salvo equiparazioni), godere di tutti i diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali né provvedimenti di prevenzione, non aver riportato sanzioni disciplinari all’ordine di appartenenza, né aver conflitti di interesse con il Comune di Agropoli.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro la prima settimana di marzo, presso l’ufficio protocollo del comune. Alla domanda deve essere allegato la copia firmata del curriculum formativo-professionale corredato da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.