Agropoli si conferma, ancora una volta, città attiva nella promozione della salute e della prevenzione. Domenica 12 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la sede Avis Comunale di Agropoli in Via Cannetiello, 26, si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. I cittadini potranno usufruire di una visita cardiologica gratuita con il dott. Enzo Paolillo, cardiologo.

L’iniziativa

L’evento è organizzato dal Club Rotary Paestum Centenario in collaborazione con l’Avis di Agropoli. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle patologie cardiovascolari, tra le più diffuse e invalidanti. Come sottolineano gli organizzatori, “la prevenzione si basa sulla correzione dei fattori di rischio e sulla modifica dello stile di vita”.

Fattori di rischio

I fattori di rischio cardiovascolare si dividono in due categorie: quelli modificabili, legati allo stile di vita, e quelli non modificabili, come età e predisposizione genetica. Tuttavia, la maggior parte dei rischi può essere corretta con interventi mirati.

Ipertensione arteriosa: valori pressori elevati aumentano la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari gravi. Fumo: un fumatore cronico ha il 50% di probabilità di sviluppare una patologia mortale legata al consumo di sigarette. “Non è mai troppo tardi per smettere”, ricordano gli esperti. Diabete mellito: sia di tipo 1 che di tipo 2, rappresenta un rischio indipendente. Le donne con diabete tipo 2 sono particolarmente esposte a scompensi cardiocircolatori. Obesità e sedentarietà: la mancanza di attività fisica favorisce l’aterosclerosi. L’esercizio regolare ha effetti paragonabili a quelli di un farmaco. Stile di vita: dieta equilibrata, attività aerobica (camminata, corsa, nuoto, bicicletta), igiene del sonno e riduzione dello stress sono fondamentali.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla giornata, è obbligatoria la prenotazione al numero 0974 271750, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.