Agropoli, parcheggio a pagamento sul Landolfi: via libera agli ultimi lavori

Nel quadro degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale di Agropoli, è stata decisa l’implementazione di sbarre automatiche di accesso al parcheggio dell’ex campo sportivo “G. Landolfi” per controllare la sosta a pagamento. Tuttavia, a causa di ritardi nei lavori, l’attivazione prevista per il 1° giugno è stata posticipata. Attualmente, le operazioni sono in fase di completamento dopo alcune settimane di lavoro.

Chiusura temporanea per attivazione parcheggio a pagamento

Al fine di garantire il rifacimento della segnaletica stradale e l’installazione di un sistema di segnaletica complementare, che comprende cordoli stradali, il parcheggio sarà chiuso al traffico veicolare e alla sosta dal 7 agosto (ore 6.00) al 9 agosto (ore 20.00). Sebbene la durata sia precauzionale, si prevede che i lavori termineranno in tempi inferiori.

Aggiornamenti sulle Sbarre Automatizzate

Una volta completati i lavori, l’ordinanza di chiusura sarà revocata e il sistema automatizzato di ingresso/uscita, regolato tramite sbarre, verrà attivato. La sosta sarà a pagamento, ma con una finestra di tolleranza di 45 minuti per i cittadini.

Parcheggi Alternativi durante i Lavori

Durante la chiusura temporanea del parcheggio, sono disponibili alternative in via Aldo Moro (all’interno della scuola “Vairo”, aperto anche di mattina), via Romanelli e viale Lazio. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare questi parcheggi durante il periodo di lavori per evitare disagi.