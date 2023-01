Agropoli, novità in arrivo per il parcheggio Landolfi

Novità in arrivo per il parcheggio sull’ex campo sportivo Gino Landolfi di Agropoli. Al fine di garantire maggiore sicurezza, fruibilità e decoro alla zona l’Ente ha pensato di dotare quest’area di un sistema automatizzato che possa disciplinare l’ingresso e l’uscita dal parcheggio.

Parcheggio Landolfi: cosa cambia

Per fare un esempio potrebbe essere realizzato un sistema simile a quello presente in piazza della Concordia a Salerno. La novità che più salta all’occhio è che ciò comporterà che il parcheggio Landolfi tornerà a pagamento, con un sistema di automazione di ingresso e uscita di automobili e altri mezzi. All’ingresso l’automobilista preleverà un ticket che dovrà pagare per uscire dall’area parcheggio in base all’effettivo tempo di sosta.

I benefici

Ciò disciplinerà la sosta e al contempo potrebbe evitare quei casi di mezzi che restano in sosta per giorni. Un fenomeno che si verifica soprattutto d’estate quando ci sono residenti o vacanzieri che lasciano l’auto in sosta permanente sul parcheggio Landolfi.

Spetterà ora all’ufficio lavori pubblici avviare le procedure per trovare un sistema di automazione del parcheggio.

Il campo sportivo Gino Landolfi è stato trasformato in area sosta dall’amministrazione Alfieri. È stata sempre un’area per il parcheggio libero fino a quando l’amministrazione Coppola non introdusse le famigerate strisce blu. Dall’autunno dello scorso anno la sosta è tornata libera.