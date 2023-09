Agropoli: ok al completamento dell’ Educenter pescato e mostra del mare al Palazzo Civico delle arti

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi complementari di manutenzione straordinaria dell’ Educenter pescato e mostra del mare pressi palazzo civico delle arti, per l’importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 65.417,17 per lavori ed € 14.582,83 per somme a disposizione.

Il progetto

Il progetto, che rientra nella misura della SSL FLAG Cilento Mare Blu punta all’istituzione di un percorso didattico turistico ed Ecomuseale. Il Comune agropolese, ha presentato al FLAG un nuovo progetto esecutivo per interventi a completamento dei precedenti; il FLAG Cilento Mare Blu da parte sua ha inoltrato richiesta alla Regione Campania di poter avere nulla osta per la realizzazione del secondo progetto, ricadente sula stessa Misura del precedente intervento. Con nota del 04/04/2023 la Regione Campania ha dato l’ok per l’esecuzione dei lavori.

La realizzazione dell’intervento persegue la finalità di interesse pubblico sia per il FLAG per lo sviluppo locale nel settore della pesca, sia per il Comune di Agropoli per quanto riguarda lo sviluppo economico del suo territorio.

L’iniziativa

L’intervento è stato considerato da palazzo di città «un basilare contributo alla valorizzazione della cultura del pescato locale e alla sua promozione nonché come centro di documentazione per le scuole e per gli studiosi del settore». ll centro, adibito a mostra/museo del mare in generale e del pescato locale in particolare, offrirà non solo un valore didattico-informativo e promozionale, ma anche importanti ricadute sulla valorizzazione economica del pescato locale, diffondendo l’unicità delle specie e la tipicità delle pratiche di pesca operate.

La mostra sarà allestita al primo piano del Palazzo Civico delle Arti di via Carlo Pisacane. Lo storico palazzo, che in passato ha ospitato la pretura, ha subito anche ulteriori interventi riguardanti il secondo piano.