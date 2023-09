Agropoli, il Centro visite Trentova Tresino aperto tutto l’anno: a breve tante novità

Il Centro Visite Trentova – Tresino, sito a pochi passi dalla rinomata baia di Trentova ad Agropoli, per la prima volta dalla sua apertura, non chiuderà i battenti dopo il periodo estivo ma proseguirà le sue attività per tutto l’anno. Non solo, ci sarà un rilancio della struttura che rappresenta la porta di accesso all’Oasi Naturalistica Trentova -Tresino. «Nei prossimi giorni – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – verranno avviati i lavori per allestire nell’ampio spazio adiacente un’area pic-nic, oltre ad un’area giochi dedicata ai bambini e un’altra per gli scout locali.

Il tutto ovviamente in aggiunta a quelle che sono le attività in essere, grazie all’impegno delle tante associazioni con spazi adibiti al tiro con l’arco all’equitazione, al trekking, ai laboratori ed altro. È solo un primo passo verso le azioni di valorizzazione che abbiamo in mente, come da protocollo di intesa siglato l’altro giorno con l’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e con il Comune di Castellabate.

Finalmente – conclude – quella bellissima zona della nostra città, quella di maggiore pregio ambientale, paesaggistico, e naturalistico potrà essere vissuta non soltanto dai turisti ma soprattutto dagli agropolesi per 365 giorni all’anno».