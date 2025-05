Agropoli: nuove regole per le Zone a Traffico Limitato

Con provvedimento di Giunta Comunale sono state stabilite le nuove modalità di funzionamento dei varchi elettronici ZTL presenti nel comune di Agropoli. Le modifiche riguardano diverse aree e periodi dell’anno, con l’obiettivo di gestire al meglio il flusso veicolare e la vivibilità del centro urbano, in particolare durante la stagione estiva e in occasione di eventi specifici.

Modifiche al Varco ZTL di Via Pisacane e Via Granatelle (ZTL C2)

Il varco elettronico situato in Via Pisacane e quello di Via Granatelle, entrambi identificati come ZTL C2, osserveranno un regime specifico nel periodo estivo. Dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, l’attivazione sarà dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Nel restante periodo dell’anno, i varchi di Via Pisacane e Via Granatelle saranno disattivati, consentendo il libero transito veicolare.

Regolamentazione del Varco ZTL di Via Flavio Gioia (ZTL C1)

La regolamentazione del varco elettronico di Via Flavio Gioia, identificato come ZTL C1, presenta una modulazione più complessa in base ai periodi dell’anno e ai giorni della settimana. Dal 10 maggio al 30 giugno di ogni anno, la ZTL C1 sarà attiva solo il sabato e la domenica, dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Durante il culmine della stagione estiva, dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, il varco di Via Flavio Gioia sarà sempre attivo dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Nel periodo immediatamente successivo all’alta stagione, dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno, la ZTL C1 tornerà ad essere attiva solo il sabato e la domenica, dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Infine, dal 1° ottobre al 9 maggio di ogni anno, il varco elettronico di Via Flavio Gioia sarà completamente disattivato.

Orari specifici per il Varco ZTL di C. Rossi/Via Tenente G. Landolfi (ZTL B)

La ZTL denominata “B”, comprendente il varco elettronico di C. Rossi/Via Tenente G. Landolfi, presenta una regolamentazione particolare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Dal lunedì al sabato, il varco sarà disattivato dalle ore 18.00 alle ore 20.30. La domenica, la disattivazione avverrà in due fasce orarie distinte: dalle ore 07.30 alle ore 10.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.30. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, il varco sarà disattivato il giorno 23 luglio dalle ore 17.30 alle ore 21.30 e il giorno 24 luglio dalle ore 05.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 21.30. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, la ZTL “B” osserverà gli orari già stabiliti con delibera di GM n.462 del 29/10/2024: dal lunedì al sabato disattivazione dalle ore 15.30 alle ore 21.30; domenica e festivi disattivazione dalle ore 17.00 alle ore 21.00.