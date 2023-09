Agropoli: Nuova regolamentazione ZTL in Via Pisacane e Via Gioia. Previsti alcuni stalli sosta Piazza Dolci

Ad Agropoli con apposito provvedimento, la giunta Mutalipassi ha approvato atto di indirizzo per una nuova regolamentazione della vigenza della ZTL in via Carlo Pisacane (con ingresso da via Salecaro) e via Flavio Gioia (ingresso da via Amendola verso via Mazzini e il porto).

I dettagli

Le stesse saranno operative per il periodo dal 15/06 al 15/09 di ogni anno. Inoltre saranno predisposti stalli per il parcheggio a spina di pesce in via Pisacane (solo slargo/piazza Danilo Dolci). Sull’arteria stradale, pavimentata di recente, permarrà il divieto transito per mezzi pesanti.