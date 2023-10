In occasione dei Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia, oggi 4 ottobre 2023, InfoCilento trasmetterà, in diretta a partire dalle ore 18:00, la Santa Messa presso la Chiesa “San Francesco” ad Agropoli. La SS. Messa sarà presieduta da Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo Diocesano.

Il Vescovo chiuderà, ufficialmente, anche l’anno Giubilare Francescano.