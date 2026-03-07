Attualità

Agropoli, eccellenze linguistiche del “Liceo Gatto”: 2 studentesse prime in Italia al Concorso Columbus Academy

Si tratta di Filomena Perillo, per la la lingua inglese e Asia Marrocco per la lingua spagnola

Raffaella Giaccio
Agropoli, studentesse liceo gatto

Si sono da poco concluse le semifinali della quarta edizione del Concorso di Lingue Columbus Academy, prestigiosa competizione nazionale che ogni anno coinvolge numerose scuole italiane e valorizza le competenze linguistiche degli studenti.

Eccellenze cilentane

Anche quest’anno il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli, ha preso parte alle varie fasi del concorso distinguendosi con risultati di grande rilievo in tutte e tre le lingue per cui era candidato: inglese, francese e spagnolo. In particolare, due studentesse hanno conquistato il primo posto a livello nazionale: Filomena Perillo per la lingua inglese e Asia Marrocco per la lingua spagnola, portando il nome dell’istituto ai vertici della classifica italiana. Ottimo risultato anche per l’alunna Carracino, che si è classificata ottava a livello nazionale nella lingua francese, un piazzamento di grande valore considerando il numero limitato di posti disponibili.

La soddisfazione delle docenti

Grande la soddisfazione tra studenti e docenti. In particolare, le professoresse Donatella Di Nardo (inglese), Rita Gallo (spagnolo) e Rosa Itri (francese) sottolineano come questi risultati rappresentino il riconoscimento dell’impegno costante e del lavoro svolto quotidianamente insieme alle studentesse. «È stata un’emozione fortissima – fanno sapere dal liceo – vedere il nome del nostro istituto in cima alla lista».

Leggi anche:

Porto di Agropoli, pubblicato il bando per i posti barca 2026-2028: termini e modalità per le assegnazioni triennali

Attesa per la finale del 20 marzo

Ora l’attenzione è rivolta alla finale nazionale, che si terrà il 20 marzo 2026 a Roma, presso la sede della Columbus Academy. Le due finaliste saranno accompagnate dalla docente madrelingua spagnola Maria Luisa Palma. A loro va l’augurio di tutta la comunità scolastica per un’ottima prova nella fase conclusiva della competizione.

