Cilento

Agropoli, Del Mastro (FdI): “Fratture in maggioranza, ora dimettetevi”

Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia accusa: “La politica è finita, adesso andate a casa!”

Comunicato Stampa
Modesto del Mastro

«Abbiamo assistito all’ennesimo consiglio comunale durante il quale il primo cittadino di Agropoli ha dato dimostrazione di essere tenuto sotto scacco da parte della maggioranza. Le sue parole sugli assenti, poi, sono particolarmente pesanti e denotano paura, stanchezza e tanta tanta rabbia repressa». Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia, Modesto Del Mastro, sulla situazione politica in cui versa la città di Agropoli.

Le accuse

«Un sindaco non può sottostare così tanto ad un gruppo di consiglieri i quali, legittimamente, hanno deciso di esprimere il proprio dissenso in maniera dirompente, scegliendo di non presentarsi in aula. Non può, inoltre, chiamarli disertori anche perché non sarebbe la prima volta che si concretizza un episodio simile e dunque non può puntare il dito».

Questione bilancio

Del Mastro, poi, dice la sua anche sul voto inerente il bilancio: «Non c’erano i numeri e si è reso necessario interpellare il consigliere Rosario Bruno affinché fosse presente dato che inizialmente non lo era. Quando si arriva a questi mezzucci, è palese come si sia giunti al capolinea, ma evidentemente il primo cittadino non riesce a capirlo».

La posizione di Pizza

Infine, un passaggio su Michele Pizza, che ha scelto di passare in minoranza. «Capisco la sua scelta, maturata dopo una lunga riflessione. Sono e siamo certi che saprà adesso fornire alla città il prezioso contributo necessario, aiutando la già ottima opposizione in quello che sarà un anno, qualora l’amministrazione dovesse andare avanti, di certo non facile. Le porte del partito che rappresento sono aperte – conclude – insieme a chi è altrettanto critico si possono iniziare a gettare le basi per il futuro».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.