Cilento

Agropoli Cilento Servizi, Pesce all’attacco: “Assunzioni positive, ma pesano ombre elettorali e mancanza di trasparenza”

Il consigliere Raffaele Pesce interviene sulle stabilizzazioni alla Agropoli Cilento Servizi, denunciando un "difetto di democrazia" e rivendicando la propria indipendenza politica

Ernesto Rocco
Raffaele Pesce

Il tema della gestione delle partecipate comunali torna al centro del dibattito politico ad Agropoli dopo l’annuncio di stabilizzazioni e assunzioni presso l’azienda Agropoli Cilento Servizi, un provvedimento che, pur garantendo sicurezza contrattuale a numerosi lavoratori, solleva dubbi sulla trasparenza e sulle tempistiche politiche secondo l’opposizione.

Il confine tra stabilità lavorativa e propaganda elettorale

Le procedure di regolarizzazione dei precari rappresentano un traguardo per gli operai e gli impiegati coinvolti, ma per il consigliere di minoranza Raffaele Pesce l’operazione nasconderebbe un retrogusto pre-elettorale. L’esponente del gruppo Liberi e Forti mette in guardia dal rischio che l’azienda diventi uno strumento di consenso, richiamando dinamiche già osservate in passato.

Secondo Pesce, la gestione della municipalizzata sembra seguire un binario parallelo a quello della comunicazione dell’amministrazione comunale: “Oggi si ricomincia ufficialmente. Non basta la propaganda del sindaco e della ‘disamministrazione’ comunale, pagata con stipendi pubblici”.

Leggi anche:

Agropoli, Bruno Mautone alla guida di Democrazia Sovrana Popolare: è il nuovo Commissario Cittadino

La richiesta di rappresentanza e il “difetto di democrazia”

Un punto cardine della polemica del consigliere Pesce riguarda la governance della Agropoli Cilento Servizi. Già nell’ottobre scorso, era stata presentata in Consiglio Comunale una mozione volta a garantire che uno dei tre membri del Consiglio di Amministrazione fosse espressione della minoranza. L’obiettivo era assicurare una funzione di vigilanza e rispetto delle regole democratiche all’interno dell’organo decisionale della società.

Tuttavia, la proposta è stata respinta, innescando una riflessione sulla salute del confronto democratico locale. “Se manca il rispetto che l’ordinamento repubblicano democratico riserva al precipuo ruolo della minoranza, e non la si pone nella possibilità di svolgere il proprio compito attraverso le specifiche prerogative previste dalla legge, c’è un vero e proprio difetto di democrazia”, sottolinea il consigliere, precisando che, sebbene non si tratti di un obbligo di legge, sarebbe stata una scelta di opportunità politica fondamentale.

Etica e indipendenza nell’attività politica

L’affondo finale riguarda la trasparenza e l’indipendenza di chi siede tra i banchi del Consiglio. Raffaele Pesce rivendica con forza la propria libertà d’azione, ponendola in contrasto con un sistema che, a suo dire, appare troppo spesso intrecciato a interessi personali o clientelari.

“Non avere parenti, affini, clienti, sodali, assunti nel Comune, passando magari per l’Unione, nell’azienda Agropoli Cilento Servizi, nelle cooperative che erogano servizi, mi rende libero al punto tale di poter lavorare unicamente per Agropoli, per l’interesse generale e non per il particolare”, dichiara apertamente il consigliere.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Benzina

Caro carburanti: balzo in Campania. Guardia di Finanza intensifica i controlli

Prezzi alle stelle per benzina e gasolio dopo la crisi in Medio Oriente. La Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera per prevenire speculazioni e frodi

Jessica Sacco

Caso Jessica Sacco, la Cassazione conferma l’innocenza del padre: assoluzione definitiva

La Corte di Cassazione conferma l'assoluzione di Luigi Sacco per la morte della figlia Jessica: il fatto non sussiste. Si chiude un processo durato 10 anni

Polizia, controllo territorio

Operazione ad “alto impatto” a Salerno, controlli nella movida: oltre 120 persone controllate

Controlli straordinari in città e movida, sequestri e denunce per garantire sicurezza e legalità

Discarica Capaccio

Capaccio Paestum, maxi sequestro a Foce Sele: scoperta discarica abusiva di 12.000 mq

Operazione a Capaccio Paestum: sequestrata un'area di 12.000 mq adibita a discarica abusiva. Denunciata società di Avellino per gravi reati ambientali.

Incidente sull’autostrada A30 nei pressi di Sarno: un morto

Grave incidente stradale sulla A30 all'altezza di Sarno: un automobilista perde la vita. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine per i rilievi

Manoscritto

Salerno, i Carabinieri del TPC recuperano un raro manoscritto del ‘500: tornano i protocolli notarili di Amalfi

Recuperato dai Carabinieri TPC di Perugia un prezioso manoscritto del XVI secolo appartenente all'Archivio di Stato di Salerno e rintracciato in un mercato

Scabbia

Eboli, caso di scabbia in una scuola media

Un caso di scabbia è stato segnalato ad Eboli, in una scuola media. Non si registrano altri contagi ma a scuola è scattata la profilassi

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, pubblicato il bando per i posti barca 2026-2028: termini e modalità per le assegnazioni triennali

Il Comune di Agropoli pubblica il bando per l'assegnazione di 240 posti ormeggio per il triennio 2026-2028. Scadenze, requisiti e modalità di partecipazione

Spettacolo al Palasele: la Feldi Eboli doma il Mantova e ritrova il successo

La Feldi Eboli supera il Mantova 6-3 al Palasele. Doppietta di Calderolli e gol di Gui, Caponigro e Mateus in una sfida ricca di emozioni.

Telefono cellulare

Squilla il futuro: il 7 marzo di 150 anni fa Alexander Graham Bell cambiava il mondo con un brevetto

Scopri l'almanacco del 7 marzo: dal brevetto del telefono di Bell alla nascita di Alessandro Manzoni. Tutti i santi, i nati illustri e i fatti storici del giorno

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo: Cancro, il cielo è più leggero rispetto ai giorni scorsi. Gemelli, la giornata richiede calma e organizzazione

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

“Crimini e delitti”: il fenomeno allarmante dei femminicidi in Italia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40