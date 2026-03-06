Agropoli Cilento Servizi: approvato il piano per stabilizzazioni e nuove assunzioni

La società partecipata Agropoli Cilento Servizi ha dato ufficialmente il via a un piano di riassetto del personale che punta nelle intenzioni a premiare l’esperienza maturata e a garantire una prospettiva di lungo periodo ai lavoratori. Un’operazione che non solo mira a consolidare le risorse esistenti, ma che si apre anche a nuove opportunità attraverso procedure selettive trasparenti.

Il piano di stabilizzazione e i nuovi inserimenti

L’annuncio ufficiale giunge dal Presidente della società, Mimmo Gorga, il quale ha confermato che il Direttore Generale, Giuseppe Capozzolo, è prossimo alla pubblicazione del bando per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. La misura scaturisce da una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione approvata lo scorso 29 gennaio, con il supporto dei consiglieri Antonia Volpe e Francesco Barone.

Accanto al processo di stabilizzazione, l’azienda indirà una selezione pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’assunzione di personale di categoria Operatore/Operatrice. L’obiettivo strategico è duplice: da un lato, fornire una risposta concreta al precariato storico; dall’altro, ridurre drasticamente il ricorso alla somministrazione di lavoro, internalizzando le competenze necessarie alla gestione dei servizi cittadini.

Un risultato corale frutto di impegno amministrativo

Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’azienda, questo traguardo è il risultato di un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, dai sindaci attuali e passati fino ai rappresentanti di maggioranza e minoranza. Un successo collettivo che il Presidente Gorga ha voluto sottolineare con precisione, evidenziando il valore della continuità amministrativa.

“Questo risultato, fortemente voluto ed atteso da tempo, è frutto di un impegno costante e di una ferma volontà di dare un futuro stabile a chi è stato una risorsa preziosa per il Comune di Agropoli e per l’Agropoli Cilento Servizi.”

Serenità per le famiglie e prospettive future

L’operazione rappresenta il superamento di anni caratterizzati da sacrifici e incertezze per i lavoratori. La dirigenza dell’Agropoli Cilento Servizi rivendica la capacità amministrativa dimostrata nel portare a termine un processo che impatta direttamente sulla vita sociale del territorio.