Agropoli Cilento Servizi: approvato il piano per stabilizzazioni e nuove assunzioni

Il Presidente Mimmo Gorga annuncia i nuovi bandi per la stabilizzazione dei precari e selezioni pubbliche alla Cilento Servizi

Mimmo Gorga

La società partecipata Agropoli Cilento Servizi ha dato ufficialmente il via a un piano di riassetto del personale che punta nelle intenzioni a premiare l’esperienza maturata e a garantire una prospettiva di lungo periodo ai lavoratori. Un’operazione che non solo mira a consolidare le risorse esistenti, ma che si apre anche a nuove opportunità attraverso procedure selettive trasparenti.

Il piano di stabilizzazione e i nuovi inserimenti

L’annuncio ufficiale giunge dal Presidente della società, Mimmo Gorga, il quale ha confermato che il Direttore Generale, Giuseppe Capozzolo, è prossimo alla pubblicazione del bando per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. La misura scaturisce da una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione approvata lo scorso 29 gennaio, con il supporto dei consiglieri Antonia Volpe e Francesco Barone.

Accanto al processo di stabilizzazione, l’azienda indirà una selezione pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’assunzione di personale di categoria Operatore/Operatrice. L’obiettivo strategico è duplice: da un lato, fornire una risposta concreta al precariato storico; dall’altro, ridurre drasticamente il ricorso alla somministrazione di lavoro, internalizzando le competenze necessarie alla gestione dei servizi cittadini.

Presunto incontro elettorale ad Agropoli Cilento Servizi: lavoratori riceverebbero disposizioni di voto. È polemica in maggioranza

Un risultato corale frutto di impegno amministrativo

Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’azienda, questo traguardo è il risultato di un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, dai sindaci attuali e passati fino ai rappresentanti di maggioranza e minoranza. Un successo collettivo che il Presidente Gorga ha voluto sottolineare con precisione, evidenziando il valore della continuità amministrativa.

“Questo risultato, fortemente voluto ed atteso da tempo, è frutto di un impegno costante e di una ferma volontà di dare un futuro stabile a chi è stato una risorsa preziosa per il Comune di Agropoli e per l’Agropoli Cilento Servizi.”

Serenità per le famiglie e prospettive future

L’operazione rappresenta il superamento di anni caratterizzati da sacrifici e incertezze per i lavoratori. La dirigenza dell’Agropoli Cilento Servizi rivendica la capacità amministrativa dimostrata nel portare a termine un processo che impatta direttamente sulla vita sociale del territorio.

“Sono stati anni di duro lavoro e di sacrifici che l’azienda ha superato con la certezza del fatto che i risultati nel tempo sarebbero arrivati. Finalmente ci sarà serenità tanto attesa nelle case di molte famiglie, frutto della capacità amministrativa e dell’impegno quotidiano, segni di un percorso politico e amministrativo corretto e fruttuoso al quale sono onorato di avere dato il mio contributo.”

