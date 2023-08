Agropoli: avviso per l’affidamento del servizio di trasporto di alunni disabili

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento degli alunni disabili delle scuole primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 2023-2024. Per questo l’Ente è ha indetto un avviso, con il quale le cooperative/consorzi interessate/i sono invitate/i a manifestare il proprio interesse e a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio in questione.

Come partecipare

Chiunque sia interessato a partecipare alla manifestazione di interesse, ed in possesso dei requisiti, dovrà inoltrare l’istanza per essere invitati alla procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/08/2023, nelle modalità sotto descritte; o tramite casella di posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, oppure mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del comune di Agropoli in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.

La partecipazione alla procedura è riservata alle cooperative sociali iscritte nella sezione “B” o ai Consorzi sociali iscritti alla sezione “C” dell’Albo Regionale, purchè iscritti sul MEPA Bando “Servizi Sociali”.

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento a cooperativa sociale del servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 in favore degli alunni disabili, residenti nel Comune di Agropoli e frequentanti la scuola dell’ obbligo. L’importo massimo dell’ affidamento del servizio, calcolata a corpo, è pari a € 20.000,00 (IVA esclusa).

Le attività ad oggetto del servizio

Il servizio prevede: il prelevamento degli alunni dalle abitazioni, negli orari concordati con le famiglie; l’accompagnamento all’ingresso della scuola, con affidamento ad apposito personale scolastico; il prelevamento all’uscita da scuola, negli orari concordati e l’accompagnamento a casa.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle autorità scolastiche e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio dovrà essere effettuato mediante idoneo automezzo con almeno 7 posti con lo spazio carrozzina oltre il conducente, destinati al trasporto di passeggeri con ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti, aventi le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 1991, che garantiscano un adeguato confort, muniti di cinture di sicurezza a doppia bretella e cinta centrale per persone disabili,sedili singoli aventi poggiatesta e braccioli mobili.