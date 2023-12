Agropoli: amministrazione prevede pienone per concerto dell’1 gennaio. Ecco le regole per la viabilità

Il Comune di Agropoli prevede il pienone per il tradizionale concerto dell’1 gennaio. Quest’anno si esibiranno i Gemelli Diversi e il dj Fargetta. Per questo è stato varato un piano per la circolazione e la sosta.

Piano traffico

Per quanto riguarda il piano traffico, è stata prevista l’interdizione alla circolazione e deviazione del traffico, eccetto residenti e veicoli a servizio di persone disabili, mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno:

​1. viale Europa, tratto da intersezione Duca Sanfelice fino all’incrocio con via S. Pio X, dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 a termine spettacolo musicale;

​2. via S. Pio X, tratto da intersezione viale Europa fino all’incrocio con via Bovio, dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 a termine spettacolo musicale;

​3. via Petrarca, tratto da intersezione S. Pio X fino all’incrocio con via Giolitti, dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 a termine spettacolo musicale.

La deviazione del traffico veicolare e inversione del senso di marcia:

​1. via Chili, tratto da intersezione viale Europa fino all’incrocio rotatorio via Colombo, dalle ore 17:00 a termine spettacolo musicale.

L’interdizione alla circolazione, tratto viale Europa / Chili, fino all’intersezione duca Sanfelice / p.zza della Repubblica e deviazione del traffico su via Chili, eccetto residenti e veicoli a servizio di persone disabili, mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno.

Il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, eccetto mezzi di Polizia e di soccorso e veicoli a servizio dell’evento canoro programmato per il capodanno, in Agropoli, giorno 1 gennaio 2024:

​a. area di via Cavalieri di Vittorio Veneto / caduti di Nassiriya, dalle ore 09:00 fino al termine spettacolo musicale;

​b. via Pio X / Petrarca, ambo i lati, fino all’intersezione con via Bovio, dalle ore 09:00 fino al termine spettacolo musicale.

Il piano parcheggi

I parcheggi consigliati sono i seguenti:

area ex campo sportivo Landolfi, mercato coperto via Chili, piazza Merola, scuola secondaria primo grado “Vairo” (apertura ore 18:00, chiusura ore 1:30 – piazzale “scuole medie”), via Romanelli, viale Lazio, parcheggio largo Caruccio (antistante Eurospin e Fornace), piazza Mediterraneo (antistante cineteatro “De Filippo”).

Uscita variante SS 18 suggerita per raggiungere agevolmente l’evento: Agropoli sud