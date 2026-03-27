Cilento

Agropoli, Agropoli Oltre Agropoli diserta il Consiglio: “Nessun dialogo”

Redazione Infocilento
Agropoli Municipio

Attraverso una nota, il gruppo politico Agropoli Oltre Agropoli ha ufficializzato che i suoi componenti non si presenteranno al consiglio comunale di oggi, il quale ha all’ordine del giorno, tra i vari punti, anche l’approvazione del bilancio.

L’annuncio delle assenze

Il presidente del consiglio Franco Di Biasi e i consiglieri Ubaldo Serra e Gennaro Russo, quindi, non siederanno tra gli scranni di Palazzo di Città.

«Preso atto che sulle varie tematiche sottoposte al sindaco e alla maggioranza non sono arrivate risposte – fa sapere il portavoce Francesco Barone – oggi non prenderemo parte al consiglio comunale».

Nelle scorse settimane, più volte Agropoli Oltre Agropoli aveva sollecitato il sindaco a un cambio di passo su alcuni temi importanti per la città, senza però ottenere risposte concrete.

Non solo: il gruppo politico aveva manifestato contrarietà alla ridistribuzione delle aree organizzative dell’Ente; «nonostante questo – fanno sapere – si è deciso di andare avanti».

L’assenza dei consiglieri all’assise odierna, quindi, resta confermata.

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