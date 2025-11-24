Affluenza record e traffico in tilt per l’accensione delle luci del Cilento Outlet: inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia

Una serata che resterà negli occhi e nel cuore di migliaia di persone. L’accensione delle luci natalizie del Cilento Outlet ha registrato un’affluenza record mai vista prima: famiglie, ragazzi, bambini, anziani, gruppi di amici, famiglie e visitatori provenienti da ogni angolo della regione hanno gremito il Centro trasformando l’intero evento in una vera e propria festa collettiva della meraviglia.

L’atmosfera di un racconto fiabesco

Il pubblico ha vissuto l’atmosfera di un racconto fiabesco: trampolieri, mascotte scintillanti, performer, animazioni itineranti e, naturalmente, lui — Babbo Natale in persona — hanno dato vita a un preludio magico all’ingresso ufficiale nel periodo più atteso dell’anno.

L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia, ha lasciato tutti senza fiato con un’esplosione di luci, colori e scenografie incantate che hanno catapultato il Centro in un’atmosfera magica, sospeso tra realtà e fantasia.

Gigi & Ros

Protagonisti della serata anche Gigi & Ros, che con la loro verve e simpatia hanno contribuito a rendere il momento ancora più coinvolgente, guidando il pubblico in un crescendo di emozione fino al momento clou dell’accensione.

La nuova Casa di Babbo Natale

Tra le attrazioni più amate, la nuova Casa in legno di Babbo Natale, realizzata come una vera e propria riproduzione della sua autentica dimora al Polo Nord: l’immancabile camino, arredi in legno, dettagli minuziosi e un’atmosfera calda e familiare hanno fatto vivere ai visitatori, accompagnati da simpatici elfi, la sensazione di essere entrati davvero nel mondo magico di Santa Claus.

Ad incantare grandi e piccini, anche l’apertura dell’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove centinaia di bambini — emozionati e trepidanti — hanno iniziato a consegnare le loro letterine, accompagnati da genitori e nonni visibilmente coinvolti, in alcuni casi perfino commossi.

Un successo così straordinario da mandare letteralmente in tilt la viabilità di tutta l’area circostante: auto in fila per chilometri, traffico intenso e un flusso ininterrotto di visitatori determinati a non perdersi l’evento che, di fatto, ha inaugurato ufficialmente il Natale 2025 del Cilento Outlet.

Le dichiarazioni

«Il successo della manifestazione — dichiara la direttrice del Centro, Veneranda Pascale — è il risultato dell’incessante lavoro di tutto il nostro gruppo di lavoro di cui fa parte e voglio ringraziare Aldo Olivieri e il team della cooperativa Opvs Impresa Sociale. Ognuno ha messo in campo energie, tempo e passione con un unico obiettivo: regalare una grande emozione. E la risposta del pubblico è stata incredibile. Vedere così tante persone, provenienti da tutta la regione, riunite per condividere questo momento ci ha riempito di orgoglio e gratitudine. È stato un evento aperto davvero a tutti, non solo ai nostri clienti: una festa collettiva capace di unire e di far sognare».

L’avvio del Villaggio di Babbo Natale segna soltanto l’inizio di un calendario ricco di appuntamenti, spettacoli e attività che continueranno ad animare il Cilento Outlet per tutte le festività, promettendo ancora magia, stupore e momenti indimenticabili.

Cilento Outlet

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana.

Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGEN ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l’anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.