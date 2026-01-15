Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, il sindaco di Pontecagnano Lanzara: “E’ tempo di investire sul futuro dello scalo”

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, intervistato nel corso di Anteprima News, il programma mattutino di InfoCilento lancia un appello a Gesac, la società di gestione dell’aeroporto di Salerno sottolineando che Stato, Regione Campania e Comuni hanno fatto la loro parte, ma ora tocca a Gesac fare altrettanto. I finanziamenti pubblici non possono essere l’unica soluzione, è ora di investire sul futuro dello scalo.

La dichiarazione

“È tempo di dimostrare forza, coraggio e capacità di investire”, continua il sindaco, facendo riferimento ai finanziamenti pubblici che non possono essere l’unica soluzione per il futuro dell’aeroporto. “I soldi pubblici sono stati spesi, ora è il momento di mettere sul tavolo risorse private e progetti concreti per rilanciare lo scalo e renderlo competitivo a livello nazionale e internazionale”.

Lanzara conclude sottolineando l’importanza strategica dell’aeroporto per l’economia locale e la necessità di una gestione più dinamica e innovativa da parte di Gesac.