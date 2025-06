Ad Agropoli “Donne e Sport nel Mediterraneo”. Appuntamento domenica

“Donne e sport nel Mediterraneo: diritti, sfide e prospettive”, è il titolo dell’evento promosso dall’europarlamentare Avs del Gruppo Verdi/Alleanza libera europea, Benedetta Scuderi, per domenica 22 giugno ad Agropoli, a partire dalle 19.00 presso i Musei La Fornace.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, interverranno l’eurodeputata Carolina Morace del Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left e l’atleta paralimpica Ilenia Colanero.

Il dibattito sarà introdotto e moderato dall’eurodeputata Scuderi che, in vista dell’appuntamento, ha sottolineato che “sui diritti, purtroppo, non si può ancora dare nulla per scontato o per totalmente acquisito: questi momenti diventano quindi essenziali per restituire una dimensione collettiva alla promozione dell’inclusione, della parità e della giustizia sociale anche attraverso lo sport. Ringrazio i rappresentanti delle Istituzioni che interverranno e tutte e tutti coloro che parteciperanno a questo evento, con l’auspicio che si riescano a creare sempre più occasioni di questo tipo”.

“Sono una donna di sport – afferma l’eurodeputata Carolina Morace – e sono convinta che promuovere la pratica sportiva femminile porti le donne verso una maggiore inclusione sociale ed economica che si può tradurre in una pari opportunità di accesso a un lavoro qualificato e ben pagato che permetta loro di essere finanziariamente indipendenti e meno soggette a violenze in ambito familiare. Ringrazio Benedetta Scuderi per aver voluto ad Agropoli la mostra ‘Donne e Sport in Europa’ con l’augurio che anche le donne campane possano trovare ispirazione da una delle storie che raccontano le atlete di questa esposizione”.

Secondo il sindaco Mutalipassi, “il binomio Agropoli e sport è più che mai attuale, anche alla luce della candidatura della nostra Città a ‘Comune europeo dello sport 2027’. Grazie ad una impiantistica all’avanguardia, di cui è dotata, ospitiamo ogni anno numerose manifestazioni sportive ai vari livelli. Questo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. E accogliamo sempre con favore incontri che evidenziano l’importanza dello sport, dei valori che incarna“.