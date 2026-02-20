Accordo Aeroitalia-GESAC: soddisfazione di Confesercenti per il rilancio dello scalo di Salerno

L’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento consolida il suo ruolo di infrastruttura strategica grazie al nuovo accordo di partnership tra Aeroitalia e GESAC (leggi qui). L’intesa, che prevede l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste, raccoglie il forte apprezzamento del mondo produttivo locale, rappresentato da Confesercenti.

Il valore strategico dei collegamenti con il Nord Italia

Il presidente provinciale di Confesercenti Salerno e consigliere al Turismo in CCIAA, Raffaele Esposito, ha accolto con estremo favore l’annuncio dei nuovi voli operati da Aeroitalia. La connessione diretta con i principali centri economici del Settentrione rappresenta, secondo l’associazione di categoria, un volano imprescindibile per l’economia del territorio.

“Siamo soddisfatti di questo annuncio che vedrà lo scalo salernitano collegato con le principali città del Nord Italia, importanti hub anche per i collegamenti esteri”, ha dichiarato Esposito, sottolineando come la nuova offerta aerea risponda concretamente alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti.

Una visione condivisa per il rilancio del territorio

Il leader di Confesercenti ha evidenziato come questo risultato sia il frutto di una collaborazione sinergica tra attori industriali e istituzioni. A differenza di altre posizioni critiche, l’associazione ribadisce la propria fiducia nell’operato della società di gestione aeroportuale e degli enti locali che hanno lavorato per creare condizioni di mercato favorevoli.

“Riconosciamo l’impegno costante di GESAC e delle istituzioni a tutti i livelli, così come l’interesse della nostra organizzazione datoriale e degli enti territoriali come la Camera di Commercio, che lavorano concretamente per il rilancio ed il sostegno del territorio salernitano”, ha aggiunto il presidente. Secondo Esposito, la vivacità del comparto fieristico e promozionale salernitano ha giocato un ruolo determinante nel convincere i grandi stakeholder a investire nuovamente sullo scalo.

Sostegno agli investimenti industriali

La posizione di Confesercenti rimane di piena apertura verso i piani di sviluppo industriale dello scalo. L’associazione sottolinea come la continuità degli investimenti sia la prova della validità del progetto aeroportuale salernitano. “Confesercenti non ha mai dubitato delle capacità industriali e della volontà di GESAC di continuare ad investire sullo scalo salernitano”, ha ribadito Esposito, confermando la solidità del rapporto tra il mondo delle imprese e la gestione aeroportuale.

La sfida dell’interconnessione territoriale

Nonostante l’entusiasmo per le nuove rotte, l’attenzione resta alta sulle necessità logistiche necessarie a rendere lo scalo pienamente funzionale per chi arriva in provincia. L’obiettivo futuro è quello di garantire che il passeggero possa raggiungere le proprie destinazioni finali con facilità e tempi certi.

“Adesso lavoriamo alla interconnessione della importante infrastruttura per collegare le destinazioni salernitane in maniera sicura, veloce e confortevole”, ha concluso Raffaele Esposito, ponendo l’accento sull’importanza del trasporto intermodale e dei collegamenti terrestri tra l’aeroporto e le principali località turistiche e produttive della Campania.

“Dal 22 maggio 2026 dall’Aeroporto di Salerno, Costa D’Amalfi e Cilento si volerà verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste. Desidero ringraziare la società di gestione Gesac che porta allo scalo 19 voli settimanali e un aereo basato in modo stabile. Al tempo stesso desidero ringraziare Aeroitalia che ha creduto nelle grandi potenzialità di sviluppo dello scalo salernitano. Questo rappresenta il primo, immediato risultato concreto che abbiamo ottenuto con il tavolo tecnico-politico che abbiamo tenuto proprio presso il Mit lo scorso 10 febbraio.

In particolare, mi sono messo mediatore con Aeroitalia nel valutare positivamente la proposta di Gesac che vuole continuare ad investire in questo scalo. Ricordo che, con delibera Cipess, abbiamo rifinanziato per 100 milioni di euro il prolungamento della Metropolitana di Salerno dallo stadio Arechi allo scalo aeroportuale. Dopo anni di propaganda di chi diceva che aveva fatto tutto e da solo si passa finalmente alla politica dei fatti per risolvere il problema di accessibilità di questo aeroporto.

Dobbiamo lavorare alacremente per recuperare il tempo perso con una serie di iniziative che rendano sempre più appetibile, anche per voli internazionali, lo scalo Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento: bisogna realizzare una efficace strategia di promozione del territorio e una serie di iniziative che lo rendano attrattivo, prima tra tutti la cancellazione dell’addizionale comunale. La Regione Campania faccia la sua parte, noi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siamo già pronti”.

“La decisione di AeroItalia di attivare nuovi voli dall’aeroporto ’Costa d’Amalfi e del Cilento’, a partire da maggio prossimo, rappresenta un’ottima notizia, che dimostra l’attrattività dello scalo e conferma la fiducia degli operatori nelle sue potenzialità di sviluppo. Con il posizionamento di un aeromobile basato a Salerno e l’attivazione di 19 voli settimanali su quattro tratte, ovvero Milano, Genova, Torino e Trieste, si rafforza la funzionalità di un aeroporto fondamentale per la Campania e per tutto il Sud.

Tale iniziativa fa seguito alla riunione che abbiamo convocato presso il Mit con Enac e Gesac: la strategia di rilancio dello scalo di Salerno, alla quale abbiamo voluto dare un deciso impulso, prosegue nell’ottica di assicurare continuità e crescita. Continueremo a lavorare per rafforzare i collegamenti e promuovere l’abolizione delle addizionali comunali, rendendo sempre più competitivo un aeroporto strategico per lo sviluppo della Campania e del Sud”.

“L’attivazione, a partire dal 22 maggio 2026, dei nuovi collegamenti dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio e un segnale concreto di rilancio dello scalo salernitano”. L’accordo tra Aeroitalia e Gesac, che porterà 19 voli settimanali e un aeromobile basato stabilmente a Salerno, dimostra che il lavoro sinergico tra istituzioni e operatori del settore sta producendo risultati tangibili. L’incremento dei collegamenti con il Nord Italia, in particolare con l’Aeroporto di Milano Malpensa, contribuirà tra l’altro a rafforzare i flussi economici, turistici e commerciali tra la Campania e alcune delle aree più strategiche del Paese.

Si tratta di un passo fondamentale per rendere sempre più competitivo l’Aeroporto di Salerno, facilitando gli spostamenti dei cittadini e intercettando in modo più efficace la domanda turistica diretta verso Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Un particolare ringraziamento va al Sottosegretario al MIT Antonio Iannone per l’impegno costante e determinato profuso in questi mesi per il rilancio dell’Aeroporto di Salerno. Il lavoro portato avanti dal Governo Meloni dimostra attenzione concreta verso le infrastrutture della provincia di Salerno e le esigenze di un territorio che merita collegamenti moderni ed efficienti”.