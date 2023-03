Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del giorno | Ecco l’Almanacco

Ciao amici lettori! Oggi, 2 marzo, è un giorno davvero speciale. Infatti, in questa data si sono verificati eventi storici significativi, si sono celebrati i Santi e sono nate alcune delle celebrità più famose al mondo.

Avvenimenti storici del 2 marzo

Partiamo dalle notizie storiche: il 2 marzo 1836, Texas fu dichiarata indipendente dal Messico dopo un periodo di guerra. Inoltre, il 2 marzo 1877, il presidente degli Stati Uniti Rutherford B. Hayes firmò il “Compromesso del 1877”, che pose fine alla guerra civile americana.

Ma non finisce qui! Il 2 marzo 1956, il celebre scrittore americano John Steinbeck vinse il premio Pulitzer per il suo romanzo “East of Eden”. E per gli appassionati di musica, il 2 marzo 1962, il celebre cantautore Bob Dylan pubblicò il suo primo album intitolato “Bob Dylan”.

Santo del 2 marzo

Passando ai Santi, oggi si celebra Santa Agnese di Boemia. Tredicesima figlia di Otakar, re di Boemia, nacque nel castello reale di Praga nel 1211. La sua adolescenza fu segnata da varie proposte di matrimoni regali. Da alcuni frati minori giunti a Praga ebbe notizie su santa Chiara e sulla comunità delle seguaci di san Francesco.

Ma chi sono le celebrità nate il 2 marzo? Beh, la lista è lunga e include personalità come il famoso regista e produttore cinematografico Dr. Seuss (1904), l’attrice svizzera Ursula Andress (1936) e la cantante americana Karen Carpenter (1950).

E per le notizie curiose, il 2 marzo 1969, la nave petroliera “Mya” si incendiò al largo delle coste inglesi, causando uno degli incendi più lunghi nella storia navale.

Purtroppo, il 2 marzo ha anche visto la scomparsa di alcuni personaggi famosi, come il celebre cantante e attore Beniamino Gigli (1957), l’attore americano John Cazale (1978) e la scrittrice inglese Daphne du Maurier (1989).

Le caratteristiche del giorno

Infine, per quanto riguarda le caratteristiche del 2 marzo, è interessante notare che questo giorno è spesso associato alla capacità di prendere decisioni rapide e intuitive. Inoltre, le persone nate in questo giorno sono spesso dotate di un forte senso di determinazione e perseveranza.

Ecco a voi, amici lettori, tutto ciò che c’è da sapere sull’almanacco del 2 marzo. Che sia un giorno speciale per voi tutti!