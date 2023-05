Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 5 maggio | Ecco l’Almanacco

Benvenuti all’almanacco del 5 maggio! In questo articolo esploreremo i Santi del 5 maggio, gli accadimenti storici, le curiosità, le notizie e le celebrità nate in questa data.

Santi del 5 maggio

Il Santo del giorno è San Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, un’istituzione che si occupa dell’assistenza ai malati e ai bisognosi e di Santa Irene venerata anche nel Cilento.

Accadimenti storici del 5 maggio

Nel 1821, Napoleone Bonaparte morì sull’isola di Sant’Elena, dove era stato esiliato dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo.

Nel 1862, durante la Guerra di Secessione americana, l’esercito della Confederazione sotto la guida del generale Stonewall Jackson sconfisse l’esercito dell’Unione nella battaglia di Williamsburg.

Nel 1891, l’Unione Interparlamentare fu fondata a Parigi con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali.

Nel 1961, l’astronauta statunitense Alan Shepard divenne il primo americano a volare nello spazio, quando la sua capsula suborbitale Mercury-Redstone 3 fu lanciata dal Kennedy Space Center in Florida.



Curiosità del 5 maggio

Il 5 maggio è la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’importanza della corretta igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni.

Il 5 maggio è anche la festa nazionale del Giappone, nota come “Kodomo no Hi”, o la festa dei bambini. Durante questa festa, le famiglie espongono bandiere di carpa a forma di bandiera fuori dalle loro case per rappresentare i loro figli.

Nel 1925, il 5 maggio fu il giorno in cui il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald fu pubblicato per la prima volta.

Notizie del 5 maggio

Nel 2021, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’India ha superato gli Stati Uniti nel numero di casi di COVID-19 registrati giornalmente. L’India è stata colpita da una forte ondata di COVID-19 che ha causato migliaia di morti e ha messo a dura prova il sistema sanitario del paese.

Nel 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine della pandemia di COVID-19, affermando che la malattia si è trasformata in una malattia endemica che richiede la vigilanza e il controllo.



Celebrità nate il 5 maggio

Karl Marx, filosofo tedesco e autore de Il Capitale (1818-1883)

Søren Kierkegaard, filosofo danese (1813-1855)