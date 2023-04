Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 21 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 21 aprile è una data che ha visto succedersi una serie di eventi significativi, sia dal punto di vista religioso che storico.

In questo articolo esploreremo alcune delle curiosità, delle celebrità e degli avvenimenti legati a questa data.

Santi del 21 aprile

Il santo del giorno del 21 aprile è San Anselmo d’Aosta, un filosofo e teologo del XII secolo, famoso per i suoi contributi alla filosofia medievale. È stato anche arcivescovo di Canterbury in Inghilterra, dove ha guidato la chiesa durante un periodo di conflitto tra la chiesa e lo stato.

Avvenimenti del 21 aprile

Il 21 aprile ha visto succedersi una serie di avvenimenti storici significativi. Ad esempio, nel 753 a.C. secondo la tradizione romana, Roma fu fondata da Romolo e Remo.

Il 21 aprile 1509, il papa Giulio II inaugurò la nuova basilica di San Pietro a Roma. Nel 1836, Samuel Morse brevettò il telegrafo elettrico, aprendo la strada alla comunicazione a distanza. Inoltre, il 21 aprile del 1918, la squadra di calcio inglese del Tottenham Hotspur vinse la FA Cup per la prima volta nella loro storia.

Curiosità del 21 aprile

Una delle curiosità legate al 21 aprile è che è stato il compleanno di uno dei più grandi leader della storia del mondo, il dittatore tedesco Adolf Hitler. Tuttavia, la data è stata anche scelta per la nascita della Regina Elisabetta II del Regno Unito, che è nata il 21 aprile del 1926.

Celebrità nate il 21 aprile

Oltre alla regina Elisabetta II, il 21 aprile ha visto la nascita di numerose celebrità, tra cui il comico americano Tony Danza, la cantante britannica Iggy Pop e l’attore inglese James McAvoy.

Aforisma del 21 aprile



Il 21 aprile è una data ricca di significato, sia dal punto di vista religioso che storico. Dalla fondazione di Roma alla nascita della Regina Elisabetta II, questa data ha visto succedersi molti eventi importanti, e ha visto la nascita di molte celebrità.

Il 21 aprile è stato anche il teatro di importanti avvenimenti storici nel corso dei secoli. Ecco alcuni esempi:

753 a.C.: Secondo la leggenda, Romolo fonda la città di Roma, dando inizio alla grande storia della civiltà romana.

1509: Enrico VIII diventa re d’Inghilterra dopo la morte di suo padre, Enrico VII. Enrico VIII è noto per aver cambiato il corso della storia inglese con la sua lotta per ottenere il divorzio dalla sua prima moglie, Caterina d’Aragona, e per aver stabilito la Chiesa anglicana.

1789: Inizia la famosa Rivoluzione francese con la convocazione degli Stati generali a Versailles. Questo evento segna l’inizio di una serie di profondi cambiamenti politici, sociali e culturali in Francia e in Europa.

1898: Guglielmo Marconi ottiene il brevetto per la sua invenzione del telegrafo senza fili, che rivoluzionerà le comunicazioni a livello globale.

1960: Brasile inaugura la sua nuova capitale, Brasilia, un’opera architettonica modernista progettata dall’architetto Oscar Niemeyer.

Curiosità del 21 aprile

Oltre agli avvenimenti storici, il 21 aprile è anche associato a diverse curiosità interessanti. Ecco alcune:

Festa della Regina in Olanda: Il 21 aprile è una festa nazionale nei Paesi Bassi conosciuta come “Koningsdag” o “Festa della Regina”.