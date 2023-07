Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 18 luglio | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno è ricco di eventi storici, personaggi famosi e curiosità interessanti. Il 18 luglio non fa eccezione, offrendo una varietà di avvenimenti importanti e celebrità che meritano di essere ricordate. In questo articolo, esploreremo i Santi del 18 luglio, gli avvenimenti storici, le notizie curiose, le celebrità nate e morte in questa data, e infine condivideremo un aforisma ispiratore per il giorno.

Santi

San Federico di Utrecht (Vescovo)

Sant’Arnolfo di Metz (Vescovo)

San Materno di Milano (Vescovo)

San Filastrio di Brescia (Vescovo)

San Rufillo di Forlimpopoli (Vescovo)

Santa Sinforosa e sette figli (Martire)

Sant’Emiliano di Durostoro (Martire)

Avvenimenti

Nella cronologia degli avvenimenti storici, il 18 luglio vanta una serie di momenti significativi. Uno dei più celebri risale al 1925, quando ad Adolf Hitler fu pubblicato il primo volume del suo libro “Mein Kampf” (La mia battaglia). Quest’opera diventerà uno dei pilastri ideologici del nazionalsocialismo, segnando un momento cruciale nella storia del XX secolo.

Il 18 luglio del 1968, negli Stati Uniti, si verificarono le prime dimostrazioni di protesta durante la Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. Questo evento fu un punto di svolta nel movimento anti-guerra e nel movimento per i diritti civili, simboleggiando le tensioni sociali dell’epoca.

Notizie curiose

Oltre agli avvenimenti storici, il 18 luglio offre anche alcune notizie curiose che vale la pena menzionare. Ad esempio, il 18 luglio del 1925, il pilota inglese Percy Grace compì la prima traversata della Manica in un aereo monomotore, volando da Londra a Parigi. Questo risultato fu un importante passo avanti nell’aviazione e testimoniò il progresso tecnologico dell’epoca.

Celebrità nate il 18 luglio

Il 18 luglio ha dato i natali a molte personalità di spicco. Una delle più note è Nelson Mandela, il celebre leader sudafricano e premio Nobel per la pace. Nato nel 1918, Mandela ha lottato per l’uguaglianza e i diritti umani, diventando un simbolo della lotta contro l’apartheid.

Celebrità morte il 18 luglio

Tra le celebrità che ci hanno lasciato il 18 luglio, una figura di grande rilievo è Frida Kahlo, la famosa pittrice messicana. Kahlo, con la sua arte unica e potente, ha esplorato temi come l’identità, la sofferenza e l’empowerment femminile. La sua influenza nell’arte e nella cultura contemporanea è ancora evidente.

Aforisma del giorno

Infine, per trarre ispirazione dal 18 luglio, condividiamo un aforisma significativo: “La libertà non è qualcosa che si possiede, ma qualcosa per cui si lotta” – Nelson Mandela. Queste parole ci ricordano che la libertà non è un dato di fatto, ma un diritto che va difeso e preservato.