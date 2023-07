Accadde oggi, curiosità, avvenimenti notizie e Santi del 17 luglio | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno è intriso di storia, tradizioni e eventi significativi. Il 17 luglio non fa eccezione, con una serie di avvenimenti storici, santi venerati e personalità famose che hanno segnato questa data nel corso dei secoli. In questo articolo, esploreremo l’almanacco del 17 luglio per scoprire i suoi santori, gli avvenimenti storici, le curiosità, le celebrità nate e morte, e un aforisma ispiratore per la giornata.

I Santi

Sant’Alessio (Mendicante)

Beata Carlotta della Resurrezione (Martire)

San Generoso (Martire e Vescovo di Tivoli)

San Chenelmo (Martire in Inghilterra)

San Koloman (Colman, Pellegrino)

Sant’Ennodio di Pavia (Vescovo)

Santa Marcellina (Vergine)

Sant’Alessio è il protettore di mendicanti e portieri.

Avvenimenti storici

Il 17 luglio ha visto una serie di avvenimenti storici di rilievo. Uno dei più noti è la tragica fine della famiglia Romanov, l’ultima dinastia imperiale russa. Nel 1918, Nicola II, l’ultimo zar di Russia, sua moglie Alessandra e i loro figli furono brutalmente giustiziati dai bolscevichi nella città di Ekaterinburg. Questo evento segnò la fine dell’era dei Romanov e il tragico destino di una delle più celebri famiglie reali del mondo.

Un altro avvenimento storico degno di nota è il lancio della missione Apollo 11 nel 1969. Il 17 luglio di quell’anno, l’astronauta statunitense Neil Armstrong e i suoi compagni Buzz Aldrin e Michael Collins vennero lanciati nello spazio con l’obiettivo di sbarcare sulla Luna e compiere uno dei più grandi traguardi dell’esplorazione spaziale.

Notizie curiose

Oltre agli avvenimenti storici, il 17 luglio ci offre anche alcune notizie curiose. Ad esempio, il 17 luglio 1955, l’iconico parco divertimenti Disneyland aprì le sue porte a Anaheim, in California. Ideato da Walt Disney, il parco divenne un luogo di magia e avventura per milioni di visitatori di tutto il mondo.

Inoltre, il 17 luglio 1999, il team di calcio nazionale degli Stati Uniti femminile vinse la Coppa del Mondo FIFA, battendo la Cina ai calci di rigore nella finale giocata a Pasadena, in California. La vittoria delle donne statunitensi fu un momento di grande orgoglio per il paese e contribuì a promuovere lo sviluppo del calcio femminile a livello mondiale.

Celebrità nate il 17 luglio

Il 17 luglio ha dato i natali a diverse celebrità di spicco. Una di esse è l’attrice e regista francese Charlotte Gainsbourg, nata nel 1971. Figlia del famoso cantante Serge Gainsbourg e dell’attrice Jane Birkin, Charlotte ha raggiunto il successo sia nel cinema che nella musica, vincendo premi prestigiosi e ottenendo riconoscimenti per le sue interpretazioni intense e versatili.

Un’altra celebrità nata il 17 luglio è il famoso calciatore spagnolo Carles Puyol, noto per la sua lunga carriera nel Barcellona e nella squadra nazionale spagnola. Puyol è stato un difensore di grande talento e uno dei pilastri della squadra che ha vinto il Campionato del Mondo nel 2010 e l’Europeo nel 2008.

Celebrità morte il 17 luglio

Il 17 luglio è anche la data in cui sono morte alcune personalità di rilievo. Nel 1790, morì il compositore italiano Luigi Galvani, noto per i suoi studi sulle reazioni elettriche negli organismi viventi. Le sue ricerche contribuirono allo sviluppo della neurofisiologia e della scienza elettrica.

Inoltre, il 17 luglio 2009, scomparve l’attore statunitense Walter Cronkite, uno dei più famosi giornalisti televisivi degli Stati Uniti. Cronkite è stato una figura di riferimento nel giornalismo e ha guidato l’opinione pubblica attraverso importanti eventi come l’allunaggio dell’Apollo 11 e l’assassinio di John F. Kennedy.

L’aforisma del giorno

Per concludere, condividiamo con voi un aforisma che incarna lo spirito del 17 luglio e ci invita a riflettere sulla nostra esistenza:

“La vita è un’avventura che ci offre l’opportunità di scoprire, crescere e lasciare un’impronta indelebile. Sfruttiamo ogni giorno per realizzare il nostro potenziale e rendere il mondo un posto migliore.” – Anonimo