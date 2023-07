Accadde oggi, curiosità, avvenimenti, notizie e Santi del 5 luglio | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno porta con sé una serie di eventi unici e interessanti. Il 5 luglio non fa eccezione. In questa data si sono verificati avvenimenti significativi, sono nate personalità di spicco e si sono svolte celebrazioni religiose. Scopriamo insieme cosa rende il 5 luglio una data memorabile.

I Santi del 5 luglio

Il 5 luglio, la Chiesa cattolica celebra i santi Antonio Maria Zaccaria e Elisabetta della Trinità. Antonio Maria Zaccaria, fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari di San Paolo, dedicò la sua vita a promuovere la riforma spirituale e il servizio ai poveri. Elisabetta della Trinità, monaca carmelitana, fu nota per la sua profonda spiritualità e la sua scrittura mistica.

Avvenimenti del 5 luglio

Il 5 luglio 1948, il Regno Unito nazionalizzò le miniere di carbone nel tentativo di rafforzare l’industria mineraria. Questo evento ebbe un impatto significativo sull’economia britannica e sul settore del carbone in generale.

Accadde Oggi:

Il 5 luglio del 1946 ci fu il lancio del bikini: Una novità dalla portata “esplosiva”. Animato da questa intenzione, il sarto francese Louis Reard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente, e per sempre, la moda estiva femminile. Per rimarcare l’effetto dirompente del due pezzi, si rifà alle due bombe all’idrogeno testate dagli Stati Uniti sull’atollo di Bikini, nelle isole Marshall. La reazione iniziale della gente è di vergogna ad indossare un costume così piccolo e che lascia scoperto l’ombelico. Tant’è che Reard fatica a trovare una modella disponibile a indossarlo; la prima è Michelle Bernardini.

Curiosità del 5 luglio

Una curiosità interessante riguarda il 5 luglio del 1687, quando il fisico, matematico e filosofo inglese Sir Isaac Newton pubblicò il suo celebre libro “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica”. Questa opera è considerata uno dei pilastri fondamentali della scienza moderna, in quanto formulava le leggi del movimento e la teoria della gravità.

Celebrità nate il 5 luglio

Il 5 luglio è anche il giorno di nascita di numerose personalità di spicco. Tra queste vi è il famoso scrittore e filosofo francese Jean-Paul Sartre (1905), noto per le sue opere filosofiche e teatrali che hanno influenzato la cultura contemporanea. Inoltre, il 5 luglio del 1980 nasceva l’attore e produttore statunitense Jason Wade Acuña, meglio conosciuto come “Wee Man”, membro del cast dello show televisivo “Jackass”.

Celebrità morte il 5 luglio

Il 5 luglio ha anche visto la scomparsa di importanti personalità nel corso degli anni. Una di queste è stata il premio Nobel per la Pace, Deng Xiaoping, politico cinese che contribuì in modo significativo alla modernizzazione dell’economia cinese. Deng Xiaoping morì il 5 luglio 1997, lasciando un’eredità duratura nel panorama politico e sociale del suo paese.

Accadimenti storici del 5 luglio

Un avvenimento storico significativo accaduto il 5 luglio fu il famoso discorso di Winston Churchill nel 1948, in cui espose la sua visione per un’Europa unita. Churchill sostenne la necessità di creare una comunità europea basata sulla cooperazione e sulla pace, gettando così le basi per la futura Unione Europea.

L’aforisma del giorno

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai.” – Steve Jobs.

Questo aforisma, pronunciato dal fondatore di Apple, Steve Jobs, sottolinea l’importanza di seguire la propria passione e di mettere il cuore in ciò che si fa. È un incoraggiamento a perseguire i propri sogni con dedizione e amore per ottenere risultati eccezionali.