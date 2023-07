Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 4 luglio | Ecco l’Almanacco

Sotto un cielo azzurro, il 4 luglio si erge come un giorno di grande importanza negli Stati Uniti d’America. Conosciuto come il Giorno dell’Indipendenza, questa data richiama alla mente le celebrazioni e l’entusiasmo che circonda la fondazione della nazione americana.

Ma il 4 luglio non è solo sinonimo di indipendenza per gli Stati Uniti: è anche il giorno in cui i santi, gli eventi storici e le personalità che hanno lasciato il segno nel corso dei secoli vengono onorati. Scopriamo insieme l’almanacco di questa giornata speciale.

I Santi del 4 luglio

Sebbene il 4 luglio sia principalmente associato alla storia e alla cultura americana, ci sono anche santi venerati in questa data. Uno di essi è San Pier Giorgio Frassati, un giovane torinese noto per la sua grande devozione religiosa e il suo impegno sociale. Vissuto nel XX secolo, San Pier Giorgio Frassati è un esempio di generosità e carità per molti credenti. Un’altra Santa celebrata oggi è Santa Elisabetta del Portogallo.

Accadimenti storici del 4 luglio

Il 4 luglio del 1776, i rappresentanti delle tredici colonie britanniche che si stavano ribellando contro il dominio inglese firmarono la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Questo storico documento simboleggia la nascita di una nuova nazione, fondata su principi di libertà, uguaglianza e democrazia. Ancora oggi, il 4 luglio viene celebrato negli Stati Uniti con parate, fuochi d’artificio e altri festeggiamenti per onorare questo momento chiave nella storia americana.

Curiosità del 4 luglio

Oltre alla sua importanza storica, il 4 luglio è ricco di curiosità interessanti. Ad esempio, è tradizione mangiare hot dog durante le celebrazioni di questo giorno negli Stati Uniti. Si stima che circa 150 milioni di hot dog vengano consumati ogni anno durante le festività del 4 luglio. Un’altra curiosità è che il famoso concorso di mangiatori di hot dog di Coney Island si svolge proprio in questa giornata, attirando partecipanti da tutto il mondo.

Celebrità nate il 4 luglio

Il 4 luglio ha visto la nascita di numerose personalità che hanno lasciato il segno nel mondo dell’arte, dello spettacolo e della politica. Tra queste vi sono il secondo presidente degli Stati Uniti, John Adams, e il terzo presidente, Thomas Jefferson, entrambi firmatari della Dichiarazione di Indipendenza. In ambito cinematografico, l’attore americano Tom Cruise festeggia il suo compleanno il 4 luglio, così come l’attrice e cantante statunitense Eva Marie Saint. Oltre a loro, anche l’attrice svedese Ingrid Bergman e l’attore britannico Andrew Zimmern sono nati in questa data.