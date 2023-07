Accadde oggi, avvenimenti, notizie, curiosità e Santi del 19 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 19 luglio è una data ricca di significati storici, eventi importanti e personalità celebri. In questa giornata, la storia si intreccia con la religione, la cultura e le curiosità del mondo. Scopriamo insieme i Santi del giorno, gli avvenimenti storici salienti, le notizie insolite, le celebrità nate e morte il 19 luglio, e l’aforisma del giorno.

I Santi del 19 luglio

Il 19 luglio, la Chiesa Cattolica commemora i seguenti Santi:

Sant’Armando: Vescovo e missionario di origine francese, fu uno dei principali diffusori del Cristianesimo nelle terre del Belgio e dell’Olanda.

Sant’Apollinare: Vescovo di Ravenna, è considerato patrono della città. La sua figura è stata oggetto di numerose leggende e tradizioni nel corso dei secoli.

Santa Giuditta: Vergine e martire, è venerata come Santa sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa.

Accadde Oggi

Nel 1992 la Strage di via D’Amelio. Pochi minuti alle cinque del pomeriggio, una tremenda esplosione scuote l’intera città di Palermo. Arrivano i primi soccorsi in via D’Amelio e lo scenario è terrificante: un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e degli agenti della scorta (Claudio Traina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina).Un magistrato simbolo della lotta alla mafia è barbaramente ucciso davanti all’abitazione della madre, pochi mesi dopo l’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone. Troppi lati oscuri – come la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino – allungano i tempi delle indagini e del processo che s’intreccerà con quello sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, per cui si arriverà a parlare di “strage di Stato”.

Nel 1975, inaugurata Gardaland. Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Nel 1900, Inaugurata la metropolitana di Parigi. Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920), fece di Parigi una delle città più trafficate d’Europa. Nel 1985, la Catastrofe della Val di Stava. Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti.

Avvenimenti storici

Il 19 luglio è stato testimone di alcuni avvenimenti significativi che hanno segnato la storia mondiale. Ecco alcuni di essi. Nel 1848 – Conferenza di Seneca Falls. Si tiene nella città di Seneca Falls, nello stato di New York, la prima Convenzione dei diritti delle donne. Questo evento segna l’inizio del movimento femminista negli Stati Uniti. Nel 1870 – Viene fondata la Vaticana Astronomical Society. Un gruppo di astronomi della Chiesa Cattolica crea questa società per promuovere lo studio dell’astronomia e dimostrare il supporto della Chiesa alla scienza. Nel 1943 – Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze alleate sbarcano in Sicilia, dando inizio all’operazione “Husky”, una campagna militare che porterà alla liberazione dell’isola dall’occupazione nazista.

Notizie curiose

Il 19 luglio non è privo di curiosità e avvenimenti insoliti. Nel 1989 – Palloncini intorno al mondo. Due palloncini a gas partono dalla città di St. John’s, in Canada, e completano un viaggio intorno al mondo, coprendo una distanza di oltre 9.000 chilometri. Nel 2005 – La scoperta della tempesta su Saturno. La sonda spaziale Cassini, inviata dalla NASA, scopre una tempesta gigante sul polo sud di Saturno, con dimensioni di oltre 8.000 chilometri di larghezza.

Celebrità nate il 19 luglio

Il 19 luglio ha dato i natali a numerose personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Alcune di esse sono:

Benedict Cumberbatch (1976): Famoso attore britannico, noto per il suo ruolo di Sherlock Holmes nella serie TV “Sherlock” e per aver interpretato il personaggio di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe.

Vinessa Shaw (1976): Attrice americana, ha recitato in film come “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick e “Il collezionista di ossa”.

Brian May (1947): Il chitarrista dei Queen, celebre per il suo talento musicale e le sue epiche performance sul palco.

Celebrità morte il 19 luglio

Il 19 luglio è stato anche il giorno in cui abbiamo dovuto dire addio a figure importanti del passato. Tra le celebrità scomparse in questa data, ricordiamo:

Edgar Degas (1917): Il celebre pittore francese, uno dei fondatori del movimento impressionista, noto per le sue opere che ritraggono la vita parigina e le ballerine.

John Coltrane (1967): Musicista e sassofonista jazz statunitense, considerato uno dei più grandi innovatori del genere e autore di opere indimenticabili come “A Love Supreme”.

Aforisma del giorno

Per concludere, l’aforisma del 19 luglio:

“L’arte è la contemplazione; è il piacere dello spirito che penetra la natura e scopre che pure essa ha un’anima.” – Auguste Rodin