Accadde oggi, curiosità, avvenimenti notizie e Santi del 16 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 16 luglio è una data che ci offre l’opportunità di celebrare i santi, riflettere sugli avvenimenti storici, scoprire curiosità interessanti e ricordare le celebrità che hanno lasciato il segno. È un giorno che ci invita a sognare e a credere nella bellezza dei nostri obiettivi, dando così un significato profondo al nostro cammino.

Santi

Beata Vergine del Monte Carmelo

San Giustiniano (Venerato a Limoges)

San Vitaliano di Osimo (Vescovo)

Sant’Atenogene di Sebaste (Corepiscopo e Martire)

Santa Elvira (Erlvira) di Ohren (Badessa)

Accadde Oggi

Nel 1951 Salinger pubblica “Il giovane Holden”. Con il titolo originale The Catcher in the Rye esce il capolavoro dello scrittore statunitense J. D. Salinger, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca. Nel 1965, apre il traforo del Monte Bianco. Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il traforo più esteso al mondo, mette in collegamento l’Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur.

Nel 1935, viene installato il primo parchimetro al mondo. Certo l’accoglienza degli abitanti del luogo non fu trionfale. Tuttavia il parchimetro installato nel 1935 a Oklahoma City (Oklahoma), il primo della storia, risolse non pochi problemi agli automobilisti.

Avvenimenti storici

Il 16 luglio è una data che ha visto avvenimenti storici rilevanti nel corso dei secoli. Uno di questi eventi è rappresentato dalla prima detonazione della bomba atomica, avvenuta nel 1945. In quel giorno, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti testarono con successo la loro arma nucleare nell’ambito del progetto Manhattan, cambiando per sempre il corso della storia e aprendo la strada all’era atomica.

Un altro avvenimento significativo è il lancio dell’Apollo 11 nel 1969. Il 16 luglio di quell’anno, la navicella spaziale portò a bordo i primi astronauti che avrebbero messo piede sulla Luna, compiendo un passo epocale per l’esplorazione spaziale e lasciando un segno indelebile nella storia umana.

Fatti curiosi

Il 16 luglio presenta anche alcune curiosità interessanti. Ad esempio, nel 1790, a Parigi, fu aperto il primo parco pubblico al mondo, il Jardin des Tuileries. Questo parco, situato nei pressi del Louvre, è diventato un luogo di relax e svago per parigini e turisti, ospitando al suo interno numerose opere d’arte e giardini di grande bellezza.

Inoltre, il 16 luglio 1995, Amazon, il gigante dell’e-commerce, aprì il suo primo sito web, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare libri online. Questo evento segnò l’inizio di una rivoluzione nel commercio elettronico, aprendo la strada al successo dell’azienda che oggi è conosciuta come uno dei principali rivenditori online al mondo.

Celebrità nate il 16 Luglio

Il 16 luglio ha visto la nascita di numerose celebrità provenienti da diversi ambiti. Tra di loro spicca la figura dell’attrice statunitense Ginger Rogers, nata nel 1911. Rogers è stata una delle icone del cinema hollywoodiano del periodo d’oro, famosa per la sua eleganza, il suo talento nel ballare e per la sua collaborazione con Fred Astaire in molti film indimenticabili.

Celebrità morte il 16 Luglio

Il 16 luglio ha visto anche la scomparsa di personalità di rilievo nella storia. Una di queste è stata la scrittrice e giornalista italiana Oriana Fallaci, morta nel 2006. Fallaci è stata una figura controversa e provocatoria, nota per le sue interviste incisive e per il suo impegno a favore della libertà di espressione.

L’aforisma del giorno

L’aforisma del giorno per il 16 luglio è: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.”

Questo aforisma, attribuito a Eleanor Roosevelt, ci invita a credere nella potenza dei nostri sogni e nel loro potenziale di realizzazione. Ci ricorda che è importante avere fiducia nel proprio percorso e perseverare nel perseguire ciò che ci appassiona. I sogni possono trasformarsi in realtà se siamo disposti a credere nella loro bellezza e a lavorare per realizzarli.