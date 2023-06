Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 16 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 16 giugno è una data interessante che offre una serie di eventi significativi e personaggi famosi da ricordare. In questo articolo esploreremo l’almanacco del 16 giugno, che include i santi venerati in questo giorno, gli accadimenti storici di rilievo, alcune celebrità nate il 16 giugno e alcune curiosità affascinanti.

I Santi del 16 giugno

Sant’Adelaide: Nata nel 931, divenne imperatrice del Sacro Romano Impero. Si distinse per la sua generosità e carità verso i poveri.

Sant’Isaia profeta: Un importante profeta dell’Antico Testamento menzionato nella Bibbia. Isaia è conosciuto per le sue profezie riguardanti la venuta del Messia.

Santa Lutgarda: Una monaca belga del XII secolo, conosciuta per le sue visioni mistiche e il suo amore per l’Eucaristia.

Accadimenti storici del 16 giugno

1858: L’Imperatrice Eugenia de Montijo sposa Napoleone III, diventando così l’Imperatrice dei Francesi.

1904: Il rallentatore cinematografico, Charles S. Tainter, brevetta il grafofono, un dispositivo che registra e riproduce il suono utilizzando un cilindro rivestito di cera.

1961: Il sovietico Valentina Tereshkova diventa la prima donna ad orbitare attorno alla Terra a bordo della navicella spaziale Vostok 6.

Celebrità nate il 16 giugno

1971: Tupac Shakur – Uno dei più influenti rapper e attivisti degli anni ’90, Tupac ha lasciato un segno indelebile sulla scena musicale.

1978: Daniel Brühl – Attore tedesco noto per le sue interpretazioni in film come “Good Bye, Lenin!” e “Rush”.

1987: Abbey Lee Kershaw – Modella australiana che ha guadagnato fama internazionale sfilando per importanti marchi di moda.

Curiosità del 16 giugno: Oltre ai santi, agli eventi storici e alle celebrità, il 16 giugno è ricco di curiosità interessanti. Ecco alcune di esse:

Giornata Internazionale delle Rondini: Il 16 giugno è stata designata come giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione di queste specie di uccelli migratori.

Il segno zodiacale: Chi è nato il 16 giugno appartiene al segno zodiacale dei Gemelli, caratterizzato da personalità versatili, intelligenti e curiose.

Solstizio d’estate: Il 16 giugno segna l’avvicinamento del solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale, il giorno più lungo dell’anno.