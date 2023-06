Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 14 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 14 giugno è una data che ha segnato la storia in vari modi, con importanti accadimenti storici, ricorrenze religiose e il compleanno di numerose celebrità. In questo articolo, esploreremo l’Almanacco del 14 giugno, scoprendo i santi venerati in questa giornata, gli avvenimenti storici significativi, alcune personalità famose nate in questa data e alcune curiosità interessanti.

I Santi del 14 giugno

Nel calendario liturgico cattolico, il 14 giugno è associato a due santi particolarmente venerati: San Basilio di Ancira e San Eliseo. San Basilio, vissuto nel IV secolo, fu un vescovo di Ancira, nell’attuale Turchia, che subì il martirio per la sua fede cristiana. San Eliseo, invece, è conosciuto come il profeta Elia dell’Antico Testamento ed è venerato sia nella tradizione cristiana che in quella ebraica.

Accadimenti storici del 14 giugno

Il 14 giugno ha visto numerosi eventi storici che hanno lasciato un’impronta significativa. Alcuni di questi sono:

1777: La bandiera degli Stati Uniti viene adottata dal Congresso continentale.

1800: Napoleone Bonaparte vince la battaglia di Marengo, consolidando il suo potere in Francia.

1922: John Thomson diventa il primo pilota aereo a completare il volo transatlantico senza scalo, volando da New York a Scozia.

1940: La Germania nazista invade Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale.

1994: La Nazionale di calcio degli Stati Uniti sconfigge la Colombia 2-1 nella Coppa del Mondo FIFA, in una partita segnata da un autogol tragico del calciatore colombiano Andrés Escobar.

Celebrità nate il 14 giugno:

Il 14 giugno è il compleanno di molte celebrità di fama mondiale, tra cui:

1811: Harriet Beecher Stowe, l’autrice statunitense famosa per il suo romanzo “La capanna dello zio Tom”.

1946: Donald Trump, imprenditore e 45º presidente degli Stati Uniti d’America.

1949: Harry Turtledove, autore di fantascienza e storia alternativa.

1961: Boy George, cantante e compositore britannico, leader del gruppo musicale Culture Club.

1989: Lucy Hale, attrice e cantante statunitense, nota per il suo ruolo nella serie televisiva “Pretty Little Liars”.

Curiosità del 14 giugno

Oltre ai fatti storici e alle celebrità, ci sono alcune curiosità interessanti legate al 14 giugno:

Giornata mondiale del donatore di sangue: Il 14 giugno è designato come la Giornata mondiale del donatore di sangue, un’occasione per sensibilizzare l’importanza della donazione di sangue e riconoscere i donatori di tutto il mondo.

Flag Day (Giorno della Bandiera) negli Stati Uniti: Questo giorno viene celebrato come il Flag Day negli Stati Uniti, in onore dell’adozione della bandiera degli Stati Uniti il 14 giugno 1777.

Festa della Repubblica in Iraq: L’Iraq celebra la sua Festa della Repubblica il 14 giugno per commemorare la proclamazione della repubblica nel 1958.

L’Almanacco del 14 giugno è ricco di significati, con la commemorazione di importanti santi, gli avvenimenti storici che hanno plasmato il corso del mondo e le celebrità nate in questa data. È anche un giorno per riflettere sull’importanza della donazione di sangue e per celebrare simbolicamente la bandiera degli Stati Uniti.