Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 13 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 13 giugno è una data che, nel corso dei secoli, è stata testimone di importanti avvenimenti storici, ha visto la nascita di celebrità di rilievo e ha acquisito una certa rilevanza anche dal punto di vista religioso, con i santi venerati in questa giornata. In questo articolo, esploreremo gli eventi storici, i santi, le celebrità e le curiosità legate al 13 giugno.

I Santi del 13 giugno

Nella tradizione cristiana, il 13 giugno è dedicato a Sant’Antonio da Padova. Nato in Portogallo nel XII secolo, sant’Antonio è conosciuto come il santo dei miracoli ed è invocato per ritrovare gli oggetti smarriti. La sua figura è ampiamente venerata in tutto il mondo, e molte persone fanno pellegrinaggi ai suoi santuari per chiedere la sua intercessione.

Avvenimenti storici del 13 giugno

Nel 323 a.C., Alessandro Magno morì a Babilonia all’età di soli 32 anni. La sua morte segnò la fine dell’era dell’Impero Macedone e il successivo periodo di frammentazione politica.

Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziò l’Operazione Overlord, meglio nota come lo sbarco in Normandia. Le forze alleate invasero le spiagge della Normandia, aprendo un fronte cruciale nella lotta contro le forze dell’Asse.

Nel 1966, la Corte Suprema degli Stati Uniti emise una sentenza storica nel caso Miranda v. Arizona. Questa sentenza stabilì che i sospetti arrestati devono essere informati dei loro diritti costituzionali, inclusa la possibilità di stare in silenzio e di avere un avvocato presente durante gli interrogatori.

Nel 1997, il fumetto di Harry Potter “Harry Potter e la pietra filosofale” scritto da J.K. Rowling fu pubblicato nel Regno Unito. Questo segnò l’inizio di una delle serie letterarie più amate e di successo nella storia.

Celebrità nate il 13 giugno

Chris Evans, l’attore americano noto per il suo ruolo di Capitan America nel Marvel Cinematic Universe, è nato il 13 giugno 1981.

Tim Allen, famoso attore e comico americano, noto per le sue interpretazioni in “Mamma, ho perso l’aereo” e nella serie TV “Quell’uragano di papà”, è nato il 13 giugno 1953.

Curiosità del 13 giugno

Il 13 giugno è stato dichiarato “Giornata internazionale della consapevolezza sull’aliscafo” per celebrare e promuovere l’utilizzo di imbarcazioni ad alta velocità.

Nella cultura popolare, il numero 13 è spesso considerato sfortunato. In particolare, il venerdì 13 è considerato un giorno di sfortuna in molte tradizioni. Tuttavia, il 13 giugno non è un venerdì, quindi gli amanti delle superstizioni possono stare tranquilli.

Il 13 giugno è anche conosciuto come “Giornata mondiale dell’impiccato”, una ricorrenza informale che commemora l’invenzione della forca da impiccagione.

Il 13 giugno è una data che ha visto una serie di avvenimenti significativi nel corso della storia, ha celebrato santi venerati in tutto il mondo, ha dato i natali a celebrità di successo e ha offerto alcune curiosità interessanti. Da sant’Antonio da Padova allo sbarco in Normandia, dalla nascita di Chris Evans all’invenzione della forca da impiccagione, il 13 giugno è una giornata che lascia un’impronta nella memoria collettiva.