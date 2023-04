Accadde oggi, avvenimenti, notizie, curiosità e Santi del 16 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 16 aprile è una data che ha avuto una serie di eventi storici, santi e celebrità che hanno fatto la storia nel corso dei secoli.

Santi del 16 aprile

Il 16 aprile è il giorno in cui si celebra San Benedetto Giuseppe Labre, un santo molto amato in Italia.

San Benedetto Giuseppe Labre è conosciuto come il patrono dei senzatetto, dei vagabondi e dei mendicanti. Nato in Francia nel 1748, trascorse gran parte della sua vita in preghiera e penitenza, camminando per le strade come pellegrino. Morì a Roma nel 1783 e fu canonizzato nel 1881 da papa Leone XIII.

Avvenimenti del 16 aprile

Il 16 aprile del 1945, le truppe sovietiche entrarono a Berlino, ponendo fine alla seconda guerra mondiale in Europa. Questa data è stata un momento di grande gioia per il popolo sovietico e ha segnato l’inizio della ricostruzione dell’Europa dopo la guerra.

Il 16 aprile del 1963, Martin Luther King Jr. scrisse la famosa Lettera dalla prigione di Birmingham, che sarebbe diventata uno dei documenti più importanti della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti.

Notizie curiose del 16 aprile

Il 16 aprile del 1889, il compositore Charlie Chaplin nacque a Londra, Regno Unito. Chaplin sarebbe diventato uno dei più grandi attori e registi del cinema muto e avrebbe scritto e diretto molti film di successo.

Il 16 aprile del 1943, il chimico svizzero Albert Hofmann scoprì per la prima volta gli effetti della LSD, un potente allucinogeno che sarebbe diventato un importante strumento di ricerca psichedelica e un’importante droga ricreativa.

Celebrità nate il 16 aprile

Oltre a Charlie Chaplin, altre celebrità nate il 16 aprile includono la regina Margherita II di Danimarca, l’attore Jon Cryer e la cantante Selena.

Celebrità morte il 16 aprile

Il 16 aprile del 2007, il pittore italiano Sandro Chia morì a Roma. Chia era stato uno dei più importanti artisti italiani del XX secolo ed era noto per la sua arte astratta e surreale.

Accadimenti storici del 16 aprile

Il 16 aprile del 1853, la città di Buenos Aires fu dichiarata capitale dell’Argentina. Questo fu un momento storico per il paese sudamericano e segnò l’inizio di una nuova era per Buenos Aires.

Aforisma del giorno

“Non importa quanto sia difficile il passaggio, tutto ciò che serve è un piccolo passo avanti ogni giorno per raggiungere il tuo obiettivo.” – Anonimo.