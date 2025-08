Abbonamenti gratuiti per studenti: riaprono le Candidature in Campania

A partire dalle ore 8.00 di giovedì 7 agosto, gli studenti residenti in Campania potranno presentare la propria candidatura per ottenere l’abbonamento gratuito ai trasporti pubblici. La piattaforma web dedicata, gestita dal Consorzio UnicoCampania, riaprirà in tempo per l’anno scolastico 2025/2026, offrendo un importante beneficio per le famiglie e per la mobilità studentesca nella regione.

Criteri e validità degli abbonamenti gratuiti

L’iniziativa, rivolta agli studenti con un’età compresa tra gli 11 e i 26 anni residenti in Campania, consentirà di ottenere un abbonamento valido per la tratta che collega il Comune di residenza con quello in cui ha sede l’Istituto Scolastico o l’Università di appartenenza.

L’abbonamento sarà utilizzabile esclusivamente nei giorni feriali. A seconda delle esigenze di spostamento, potrà essere di tipo aziendale, se lo studente utilizza i mezzi di una sola compagnia, o integrato, nel caso in cui siano necessari i servizi di più aziende di trasporto per coprire il percorso casa-studio.

Scadenze e modalità di presentazione della domanda

Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito web del Consorzio UnicoCampania e rimarranno aperte per un periodo di tempo esteso. La scadenza ultima per la presentazione della domanda di abbonamento gratuito è fissata per il 20 dicembre 2025, offrendo agli studenti e alle loro famiglie un’ampia finestra temporale per completare la procedura.